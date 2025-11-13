Phường An Lạc (TPHCM): Kiểm tra, xử lý 2 công trình trái phép tồn tại nhiều năm

Ngày 13-11, UBND phường An Lạc (TPHCM) cho biết đã chỉ đạo Phòng kinh tế - hạ tầng – đô thị kiểm tra nguồn gốc đất, quá trình xây dựng - tồn tại, để xử lý 2 công trình vi phạm xây dựng tại hai vị trí: Góc đường số 3 và đường Lê Cơ; góc đường số 3 và đường 2B nối dài.

Công trình xây dựng không phép ở góc đường số 3 và đường Lê Cơ

Trước đó, nhiều người dân sống ở phường An Lạc phản ánh, hai công trình trên xây dựng trái phép, nhưng tồn tại nhiều năm qua. Tại đây, chủ công trình còn tổ chức kinh doanh quán nhậu. Ban đêm, khách đến ăn uống, đậu xe chiếm gần hết lòng đường, gây cản trở giao thông, nguy hiểm cho phương tiện qua lại.

Công trình xây dựng không phép ở góc đường số 3 và đường 2B nối dài xây dựng thêm một số hạng mục bên trong vào cuối tháng 10-2025

Ông Phạm Công Mạnh, ngụ trên đường Lê Cơ cho biết: “Chúng tôi nhiều lần phản ánh các vi phạm trên đến khu phố và phường. Mỗi lần như vậy, cán bộ đô thị, địa chính có xuống kiểm tra, nhưng sau đó mọi việc đâu vẫn vào đấy, hai công trình vi phạm vẫn tồn tại. Thậm chí, người của hai quán còn hăm dọa và thách thức bà con xung quanh thưa kiện”.

Khách đến quán nhậu tại công trình xây dựng không phép ở góc đường số 3 và đường 2B nối dài đậu xe dưới lòng đường

Trong khi các vi phạm trên chưa được xử lý thì cuối tháng 10-2025, chủ hai công trình trên tiếp tục cơi nới, xây phòng và một số hạng mục khác bên trong công trình, gây bức xúc cho người dân địa phương.

CÔNG MINH