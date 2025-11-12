Hà Nội chi 869 tỷ đồng xây dựng công trình bổ cập nước cho sông Tô Lịch và chống ngập lụt

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án "Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra và lân cận".

Theo đó, công trình khẩn cấp nhằm bổ cập nguồn nước sạch từ sông Hồng vào sông Tô Lịch, duy trì dòng chảy môi trường cho sông Tô Lịch, qua đó giảm ô nhiễm, tạo cảnh quan sinh thái đô thị. Đồng thời, công trình sẽ hỗ trợ tiêu thoát nước cho tiểu lưu vực Cổ Nhuế theo hướng ra sông Nhuệ và sông Tô Lịch. Qua đó, nhằm giảm úng ngập cho các khu vực: Đông Ngạc, Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây hồ Tây, Ciputra... và tưới cho diện tích nông nghiệp hiện có.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội làm chủ đầu tư. Địa điểm xây dựng tại các phường: Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô. Công trình dự kiến chi phí khoảng 869 tỷ đồng, bằng ngân sách thành phố; hoàn thành trong quý 3-2026.

Hà Nội sẽ cải tạo kênh Thụy Phương để bổ cập nước sông Hồng vào sông Tô Lịch

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định, trình phê duyệt và giám sát tiến độ thi công; Sở Tài chính chủ trì bố trí kinh phí và hướng dẫn thủ tục lựa chọn nhà thầu. Các sở, ngành liên quan được huy động triển khai theo cơ chế "làn xanh", nhằm rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình.

Hệ thống ống dẫn nước từ hồ Tây để bổ cập cho sông Tô Lịch

Cùng với đó, UBND TP Hà Nội thông báo dừng nghiên cứu lấy nước từ sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch theo phương án chạy dọc đường Võ Chí Công; triển khai nghiên cứu phương án mới theo đề xuất của Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội.

Cụ thể, thành phố lấy nước từ sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch theo hướng từ trạm bơm Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng (qua kênh Thụy Phương hiện tại), tới khu đô thị Tây hồ Tây - vành đai 2,5 - đường Hoàng Quốc Việt ra sông Tô Lịch. Theo cách này, chiều dài từ trạm bơm đến sông Tô Lịch khoảng 7km, trong đó 3km đi theo mương hở và 4km đi theo cống hiện nay.

NGUYỄN QUỐC