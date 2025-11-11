Hoàn tất cưỡng chế 66.000m² đất lấn chiếm đồi cát bay Mũi Né

Chiều 11-11, UBND phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã hoàn thành việc cưỡng chế, thu hồi khoảng 66.000m2 đất bị lấn chiếm trái phép tại khu vực thắng cảnh đồi cát bay Mũi Né (khu phố 15, phường Mũi Né).

Các công trình không phép như một resort thu nhỏ trên đất lấn chiếm đã bị phá bỏ hoàn toàn

Từ sáng 10-11, khoảng 200 người và nhiều phương tiện đã được huy động để thực hiện việc cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Nguyễn Thị Thu T. và bà Nguyễn Thị Thùy T. (cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng), vì đã có hành vi lấn chiếm khoảng 66.000m2 đất, xây dựng hàng loạt công trình không phép tại khu vực thắng cảnh đồi cát bay Mũi Né. Dự kiến quá trình tổ chức cưỡng chế diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12-11-2025. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã hoàn thành việc cưỡng chế trước thời hạn 1 ngày.

Các công trình hồ bơi, nhà hàng, nhà ở không phép bị tháo dỡ hoàn toàn

Ông Trần Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Mũi Né cho biết, tại khu vực đất bị lấn chiếm, lực lượng chức năng đã phá bỏ 7 công trình kiên cố (hồ bơi, nhà hàng, nhà ở...) và 4 công trình phụ trợ. Ngoài ra, hàng loạt cây trồng trên đất cũng đã bị nhổ bỏ. Toàn bộ diện tích đất lấn chiếm trái phép đã được thu hồi, bàn giao cho Nhà nước quản lý.

Đường bê tông trong khu đất lấn chiếm cũng đã được tháo dỡ

Từ năm 2022 đến nay, Báo SGGP nhiều lần phản ánh tình trạng hơn 73.000m2 đất tại khu vực đồi cát bay Mũi Né bị 3 cá nhân lấn chiếm, xây dựng không phép. Sau đó, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận (trước đây) đã chỉ đạo Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết (trước đây) chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra, xử lý. Đến ngày 16-10-2025, địa phương đã cưỡng chế 7.500m2 do ông Lại Thiện P. lấn chiếm, phần còn lại hơn 66.000m2 do 2 cá nhân lấn chiếm đến nay đã cưỡng chế xong.

TIẾN THẮNG