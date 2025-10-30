TPHCM kiến nghị sớm có hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị cấp xã

TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng sớm có hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị.

Nhằm bảo đảm công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn được thực hiện đồng bộ, thông suốt và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngày 30-10, Sở Xây dựng TPHCM cho biết vừa có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị.

Sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Sở Xây dựng, hiện nay, việc phân định chức năng, nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị ở cấp xã còn nhiều vướng mắc, dễ chồng chéo với lĩnh vực trật tự xây dựng. Trong khi đó, chưa có nghị định riêng về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự đô thị, khiến công tác kiểm tra, xử lý gặp khó khăn. Hiện các hành vi vi phạm chỉ được xử lý rải rác trong một số nghị định khác như Nghị định 168/2024/NĐ-CP về trật tự, an toàn giao thông; Nghị định 45/2022/NĐ-CP về bảo vệ môi trường; và Nghị định 144/2021/NĐ-CP về an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

TPHCM là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ lớn nhất cả nước, đồng thời là đầu tàu phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Với dân số đông, tốc độ đô thị hóa nhanh và lượng người nhập cư lớn, công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố đang chịu áp lực rất lớn. Nhiều khu vực công cộng như công viên, bến xe, chợ, khu vui chơi... thường xuyên xảy ra tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, hình thành chợ tự phát, gây mất mỹ quan và an toàn giao thông.

Từ thực tế đó, Sở Xây dựng kiến nghị cần duy trì lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị thường xuyên, liên tục, cả ngày lẫn đêm, nhằm ngăn chặn tái diễn vi phạm, giữ gìn trật tự và xây dựng hình ảnh thành phố “văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Trước đây, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận, huyện. Tuy nhiên, khi áp dụng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số quy định đã không còn phù hợp.

Do đó, TPHCM đề xuất Bộ Xây dựng sớm có hướng dẫn cụ thể để làm cơ sở pháp lý cho việc kiện toàn tổ chức, đảm bảo lực lượng này tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

QUỐC HÙNG