Trân trọng mọi sáng kiến vì cộng đồng

(SGGP).- Ngày 2-11, Ban Công tác Mặt trận các khu phố, ấp tại nhiều phường, xã trên địa bàn TPHCM tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.

* Dự ngày hội tại khu phố 21, phường Bình Phú có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phạm Hồng Minh biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực của nhân dân Khu phố 21, đồng thời đề nghị Đảng ủy, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể khu phố tiếp tục tập trung các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, khu phố tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tinh thần và vật chất của khu phố, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM. Cùng với đó là đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, tránh hình thức và dàn trải.

Đặc biệt, khu phố tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người dân tại các khu nhà trọ với hơn 480 hộ tạm trú ở khu phố, đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng hỗ trợ làm giấy tờ tùy thân và vận động cấp thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh lớp học tình thương tại đình Phú Định.

Tại ngày hội, lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo phường đã trao tặng quà hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương 10 gương điển hình “Người tốt, việc tốt”.

* Dự và phát biểu tại ngày hội ở khu phố 12, phường Phú Định, đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đóng góp tích cực của tập thể Ban Công tác Mặt trận và nhân dân khu phố trong năm qua, đặc biệt là các hoạt động xây dựng cộng đồng, chăm lo đời sống người dân và giữ gìn an ninh trật tự.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức biểu dương gia đình tiêu biểu tại ngày hội ở khu phố 12, phường Phú Định. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đồng chí Dương Anh Đức khẳng định thành phố luôn trân trọng và mong muốn người dân hiến kế các mô hình, giải pháp thiết thực để củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, cùng chung tay xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Theo đồng chí Dương Anh Đức, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền mà là trách nhiệm chung của mỗi người dân. Từ sự đồng thuận và sáng kiến của nhân dân, có thể tạo nên những mô hình mới, cách làm hay, góp phần làm cho TPHCM phát triển mạnh mẽ hơn.

Đồng chí Dương Anh Đức kêu gọi hệ thống Mặt trận và người dân tiếp tục lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là những mô hình, sáng kiến xuất phát từ thực tiễn cơ sở. Lãnh đạo thành phố mong muốn người dân hiến kế những mô hình, giải pháp mới để củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cùng chung tay phát triển thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Dịp này, lãnh đạo TPHCM đã trao tặng quà hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; phường Phú Định đã biểu dương 7 hộ gia đình và 21 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư năm 2025.

* Dự ngày hội tại khu phố 34, phường An Lạc có đồng chí Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc Lê Trương Hải Hiếu mong rằng trong thời gian tới khu phố tiếp tục giữ vững đại đoàn kết, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời mở rộng các kênh để người dân góp ý xây dựng khu phố.

* Ngày hội tại ấp Giữa C, xã Củ Chi, được chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức cho các khu dân cư khác trên địa bàn. Năm 2025, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ ấp, Ban Công tác Mặt trận ấp Giữa C đã phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhờ tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của 1.323 nhân khẩu tại 400 hộ dân ở ấp ngày càng được nâng cao.

Dịp này, ấp Giữa C đã tuyên dương 5 gương “Người tốt, việc tốt”. Lãnh đạo các cấp cũng đã trao tặng 25 phần quà cho hộ cận nghèo, khó khăn và 53 phần quà cho học sinh có thành tích học tập tốt.

NHÓM PV