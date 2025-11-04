TPHCM kiểm định lại 186 chung cư cũ

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng và UBND các phường, xã, đặc khu về việc kiểm định chung cư cũ trên địa bàn TPHCM.

Chung cư Vĩnh Hội, phường Khánh Hội, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Theo đó, UBND TPHCM đồng ý chủ trương tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ (gồm 223 lô) theo danh sách đề nghị của Sở Xây dựng.

UBND TPHCM đã giao UBND các phường, xã tổ chức thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư đúng trình tự kiểm định theo quy định; gửi báo cáo đến Sở Xây dựng để xem xét, ban hành kết luận kiểm định chất lượng nhà chung cư theo quy định.

Đối với UBND các địa phương chưa đề xuất chi phí kiểm định phải khẩn trương có báo cáo đề xuất gửi Sở Xây dựng để tổng hợp chuyển Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí thực hiện.

Sở Tài chính được giao bố trí kinh phí kiểm định các chung cư cho UBND các phường để triển khai thực hiện công tác kiểm định.

Sở Xây dựng được giao hướng dẫn UBND các địa phương về trình tự thực hiện kiểm định theo quy định; tiếp nhận báo cáo kết quả kiểm định, xem xét, ban hành kết luận kiểm định chất lượng nhà chung cư.

UBND TPHCM lưu ý, kết luận kiểm định phải nêu rõ các nội dung kiểm định theo quy định của pháp luật về xây dựng và phải xác định nhà chung cư kiểm định chưa thuộc trường hợp phải phá dỡ hoặc thuộc trường hợp phải phá dỡ.

Trường hợp nhà chung cư chưa thuộc trường hợp phải phá dỡ thì trong kết luận kiểm định phải nêu rõ thời gian được tiếp tục sử dụng đến khi nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ. Sau đó, Sở Xây dựng sẽ đăng tải công khai kết luận kiểm định trên Cổng thông tin điện tử của sở.

THANH HIỀN