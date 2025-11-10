TPHCM phân cấp quản lý trật tự xây dựng

UBND xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định quy định về phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM, có hiệu lực thi hành từ ngày 20-11.

Theo đó, Sở Xây dựng theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với các công trình xây dựng do Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng (GPXD), quyết định đầu tư xây dựng; dự án đầu tư xây dựng công trình do Sở Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo thẩm quyền và theo phân cấp, ủy quyền, điều chỉnh của UBND TPHCM. Công trình xây dựng do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với tất cả công trình xây dựng trong phạm vi ranh giới các khu chức năng được giao quản lý.

UBND xã, phường, đặc khu theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với các công trình xây dựng không có GPXD mà theo quy định phải có GPXD do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; công trình xây dựng do UBND cấp xã, phường, đặc khu cấp GPXD, quyết định đầu tư xây dựng; dự án đầu tư xây dựng công trình do cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp xã, phường, đặc khu thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo thẩm quyền và theo phân cấp, ủy quyền, điều chỉnh của UBND TPHCM.

