Vụ khách sạn không cho khách “check-in” vì đến muộn: Có nhiều vi phạm về kinh doanh lưu trú

Theo Công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội), ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xác minh và phát hiện cơ sở này có nhiều vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh lưu trú.

Tối 11-11, liên quan vụ khách sạn Royal Hotel (số 19 phố Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) từ chối nhận khách lúc 2 giờ dù khách đã trả tiền đặt phòng, chỉ huy Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết, đơn vị đã báo cáo Công an TP Hà Nội.

Quá trình kiểm tra, xác minh, đơn vị nhận thấy khách sạn không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, vi phạm Điểm b Khoản 1 Điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021 (Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình).

Cơ quan công an làm việc với người liên quan vụ việc

Bên cạnh đó, cơ sở hoạt động khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Cơ sở lưu trú này còn không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy thông dụng.

Hiện nay, Công an phường Ô Chợ Dừa đang hoàn thiện hồ sơ, kiến nghị cơ quan chức năng xử phạt hành chính theo từng hành vi vi phạm, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở bổ sung đầy đủ hồ sơ pháp lý, khắc phục vi phạm về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy trước khi tiếp tục kinh doanh.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip “tố” khách sạn nói trên không cho khách nhận phòng dù đã trả toàn bộ số tiền cho 3 ngày (ngày 7 đến ngày 10-11).

Theo chủ tài khoản mạng xã hội, do ảnh hưởng mưa bão nên đến rạng sáng 9-11, khách mới tới nhận phòng. Tại đây, khách bất ngờ được thông báo "đã cho người khác thuê" vì đến muộn, khiến chị phải thuê khách sạn khác trong đêm. Bức xúc vì cách hoạt động có phần không chuyên nghiệp của khách sạn, nữ du khách đã đăng bài cảnh báo cộng đồng.

Sau đó, quản lý khách sạn thừa nhận lỗi thuộc về nhân viên lễ tân do "thiếu kinh nghiệm nghiệp vụ". Người quản lý cho biết, nhân viên trực hôm xảy ra sự việc là người làm thay, không nắm rõ quy trình xử lý khi khách check-in muộn. Đại diện khách sạn đã liên hệ xin lỗi, đồng thời đề nghị hoàn tiền đầy đủ cho khách qua hệ thống đặt phòng, nhưng khách chưa đồng ý vì không hài lòng với thái độ và cách giải quyết.

