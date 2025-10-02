Phường Bà Rịa (TPHCM): Gắn trách nhiệm người đứng đầu với công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị

Chiều 2-10, Đảng ủy phường Bà Rịa (TPHCM) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 2, nhằm đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025.

Đồng chí Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự đại hội

Trong 9 tháng, kinh tế phường Bà Rịa ổn định: thương mại - dịch vụ phát triển với 229 hộ kinh doanh mới; 9 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định; nông - ngư nghiệp đạt chỉ tiêu; thu ngân sách đạt 92,06% dự toán; chi ngân sách gần 89%.

Công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường tiếp tục được tăng cường. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội đảm bảo, tỷ lệ BHYT đạt 93%. Chuyển đổi số được đẩy mạnh với các tổ công nghệ số cộng đồng và mô hình tư vấn số. Quốc phòng - an ninh giữ vững, trật tự xã hội ổn định.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Trần Tuấn Lĩnh nhấn mạnh, phường Bà Rịa cần tập trung quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết, gắn trách nhiệm người đứng đầu với công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xem là nền tảng để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Song song đó, phường tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, quan tâm đội ngũ cán bộ, đồng thời triển khai mạnh mẽ Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

17 cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

Một trọng tâm khác được Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh là tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả công tác nội chính, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, Đảng ủy phường Bà Rịa khen thưởng 4 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

TRÚC GIANG