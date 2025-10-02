Xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) đề xuất 25 dự án với tổng mức đầu tư hơn 18.700 tỷ đồng

Xã Xuân Thới Sơn đề xuất 25 dự án đầu tư công với tổng mức đầu tư gần 18.709 tỷ đồng, triển khai trong thời gian tới nhằm hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị và nâng cao đời sống người dân.

Đồng chí Trần Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo

Sáng 2-10, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Thới Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 7. Hội nghị đã thảo luận, đề ra giải pháp giải quyết nhiều vấn đề gắn liền với sức khỏe, đời sống người dân như phòng chống sốt xuất huyết, giải quyết thủ tục hành chính, xử lý vi phạm trật tự lòng lề đường, chuẩn bị giải phóng mặt bằng các dự án.

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM biểu dương những kết quả đạt được của xã Xuân Thới Sơn trong thời gian qua như: cải cách hành chính được tập trung, quan tâm chăm lo an sinh xã hội, giải ngân vốn đầu tư công.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Thới Sơn Nguyễn Văn Tài phát biểu

Đồng chí Trần Văn Tuấn yêu cầu Đảng bộ xã Xuân Thới Sơn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng; khẩn trương quán triệt, triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã vào cuộc sống bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND xã, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ thẩm tra, giám sát những vấn đề quan trọng của địa phương. UBND xã cần rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, giai đoạn 5 năm tới; xây dựng kế hoạch lập quy hoạch, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2026, giai đoạn 2026-2030. Xã cũng cần tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu tuyển quân đảm bảo chất lượng, đủ quân số.

Quang cảnh hội nghị

Trong 3 tháng qua, xã Xuân Thới Sơn đã tiếp nhận hơn 10.100 hồ sơ các loại, tỷ lệ trả kết quả đúng hạn đạt 100%; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của xã đạt 86%. Xã đã đề xuất 25 dự án đầu tư công với tổng mức gần 18.709 tỷ đồng, trong đó có nhiều công trình trọng điểm mang tính động lực như Khu đô thị Đại học Quốc tế, các tuyến đường Nguyễn Văn Bứa, Lê Quang Đạo, Dương Công Khi, Thanh Niên, đường N6, dự án kênh tiêu liên xã giai đoạn 2.

NGÔ BÌNH