Phường Thới An nỗ lực đột phá về nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Thới An (TPHCM) xác định đột phá về nâng cao chất lượng phục vụ người dân thông qua chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu cùng các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thới An

Sáng 18-8, Đảng ủy phường Thới An (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, biểu dương những kết quả đạt được của phường Thới An. Đồng chí nhận xét, phường có vị trí đặc biệt quan trọng, chiến lược, với mật độ dân số đông, dư địa còn nhiều, đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết đồng lòng.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Dương Trọng Hiếu yêu cầu phường tiếp tục có giải pháp thúc đẩy các ngành dịch vụ; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, tiếp cận nguồn vốn, đẩy mạnh đầu tư. Đồng thời, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục liên quan đến ngành nghề đang sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, phường cần rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch, tạo không gian, định hướng và động lực phát triển mới. Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, thúc đẩy xã hội hóa các công trình, dự án trọng điểm.

Cùng với đó, làm tốt việc xây dựng các thiết chế văn hóa, tổ chức hoạt động văn hóa - thể thao; quan tâm các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Bí thư Đảng ủy phường Thới An Lê Tấn Tài phát biểu

Theo Bí thư Đảng ủy phường Thới An Lê Tấn Tài, phường xác định đột phá về nâng cao chất lượng phục vụ người dân thông qua chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính. Việc này nhằm giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ quản lý trật tự đô thị và môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy...

Phường tập trung triển khai nhiều chương trình, công trình trọng điểm. Trong đó, xây dựng 5 trường học (1 trường THPT, 1 trường THCS, 3 trường Tiểu học); bê tông hóa, chỉnh trang 100% các tuyến đường, hẻm (đất, đá) phù hợp quy hoạch; phối hợp thực hiện các dự án như nạo vét, kiên cố hóa bờ bao rạch Đá Hàn, xây dựng đường Thới An - Thạnh Xuân (tuyến 2).

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đại hội

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thới An gồm 27 đồng chí. Đồng chí Lê Tấn Tài giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Đặng Thị Kiều Nhi làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Đức Hiệp làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

NGÔ BÌNH