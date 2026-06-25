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Phường Bến Cát phấn đấu đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công

SGGPO

Sáng 25-6, Đảng ủy phường Bến Cát ((TPHCM) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 14 khóa I và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026.

Hội nghị tập trung thảo luận phương án thành lập các chi bộ khu phố mới sau sắp xếp đơn vị hành chính và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026.

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Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm của phường Bến Cát

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy phường xác định sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, trong đó có dự án xây dựng cầu Đò mới qua sông Thị Tính; tăng cường đối thoại, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra.

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Lãnh đạo Đảng ủy phường Bến Cát chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ phường cũng xem xét, cho ý kiến Đề án thành lập các chi bộ khu phố mới trực thuộc.

Trước khi sắp xếp, phường Bến Cát có 13 khu phố. Dự kiến sau sắp xếp phường Bến Cát có 19 khu phố mới. Công tác lấy ý kiến nhân dân được thực hiện đúng trình tự, nhận được sự đồng thuận cao.

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Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát phát biểu kết luận tại hội nghị

Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát Nguyễn Thị Mỹ Hằng yêu cầu, các chi bộ sau sắp xếp phải nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò hạt nhân chính trị tại địa bàn dân cư, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.

TÂM TRANG

Từ khóa

HĐND phường Bến Cát Nguyễn Thị Mỹ Hằng Công an phường Bến Cát Cầu Đò Bến Cát Sông Thị Tính Năm 2026 Sơ kết công tác Chi bộ Bí thư Đảng ủy

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