Xã Nghĩa Thành tập huấn đánh giá cán bộ bằng KPI

Chiều 18-8, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nghĩa Thành (TPHCM) tổ chức tập huấn phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ số hiệu suất công việc (KPI).

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn

Đây là bước chuẩn bị để xã triển khai đánh giá cán bộ từ quý 3-2026 theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM. Điểm mới là kết quả công việc được lượng hóa trên phần mềm, gắn với sản phẩm đầu ra thay vì chủ yếu dựa vào nhận xét định tính.

Tại buổi tập huấn, cán bộ, công chức, viên chức được hướng dẫn quy trình đánh giá, chấm điểm, xếp loại và cập nhật kết quả trên hệ thống. Dữ liệu được theo dõi theo thời gian thực, giúp người đứng đầu nắm tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ.

Theo yêu cầu, việc đánh giá phải gắn với “sáu rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, qua đó hạn chế tình trạng đánh giá chung chung, nể nang, thiếu thực chất.

Việc đánh giá, xếp loại cán bộ theo KPI giúp lượng hóa kết quả, hạn chế cảm tính

Kết quả đánh giá từng quý sẽ được tích lũy để phục vụ đánh giá cuối năm và công tác cán bộ. Những cán bộ có kết quả nổi bật, sản phẩm vượt yêu cầu sẽ được ghi nhận; những trường hợp hạn chế về năng lực, thiếu trách nhiệm sẽ được chấn chỉnh.

Kết quả đánh giá, xếp loại theo KPI cũng là một trong những cơ sở để địa phương thực hiện chính sách chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế, chính sách đặc thù đối với TPHCM.

TRÚC GIANG