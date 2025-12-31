Phường Bến Cát, phường Lái Thiêu và xã Xuân Thới Sơn có Bí thư mới

Ngày 31-12, tại phường Bến Cát và phường Lái Thiêu, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị tại phường Bến Cát có các đồng chí: Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ thành phố; cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phường Bến Cát và xã Xuân Thới Sơn.

Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại phường Bến Cát

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Thành ủy TPHCM đã trao quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thành ủy TPHCM trao quyết định đến đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng và đồng chí Nguyễn Trọng Ân

Cùng với đó, điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Trọng Ân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thới Sơn, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều động đồng chí Nguyễn Văn Tài, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Thới Sơn về công tác tại UBND thành phố.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí nhận công tác mới tại lễ công bố, trao quyết định

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh việc điều động, phân công cán bộ lần này thể hiện sự quan tâm của Thành ủy TPHCM đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Đồng chí đề nghị các cán bộ được phân công nhiệm vụ mới nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu, góp phần xây dựng phường, xã ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu chỉ đạo

Cùng ngày, tại phường Lái Thiêu diễn ra Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao quyết định về công tác cán bộ tại phường Lái Thiêu

Đồng thời, công bố và trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Hữu Châu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường An Phú tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh và đồng chí Nguyễn Hữu Châu nhận nhiệm vụ mới tại phường Lái Thiêu

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu Nguyễn Văn Minh hứa sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường, góp phần xây dựng phường ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Đồng chí Lê Quốc Phong chúc mừng các đồng chí vừa nhận nhiệm vụ mới

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, việc kiện toàn nhân sự lần này thể hiện sự quan tâm của Thành ủy đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Các đồng chí trên cương vị mới sớm ổn định tổ chức, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.

