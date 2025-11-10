Sức sống cơ sở

Phường Bình Dương khánh thành công trình “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh”

Ngày 10-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương (TPHCM) tổ chức lễ khánh thành công trình “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh” – một điểm nhấn ý nghĩa trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tại cơ sở.

Công trình được thiết kế hiện đại, tích hợp nhiều nội dung được số hóa sinh động về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ tiếp cận, thuận tiện trong học tập và làm theo Bác.

z7207654526138_82d12788465657a9d20ec0b6445cdd5e.jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình

“Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh” được xây dựng thành nhiều chủ đề chuyên biệt, gồm:

- Tinh hoa số Hồ Chí Minh, phản ánh quá trình Người từ một thanh niên yêu nước trở thành một lãnh tụ vĩ đại, vị Cha già của dân tộc;

- Không gian tri thức số Hồ Chí Minh, nơi lưu trữ những tác phẩm, bài viết và công trình nghiên cứu về Bác trong và ngoài nước, giúp mỗi người có thể tìm hiểu sâu hơn về tư tưởng và con đường cách mạng của Người;

- Di sản số Hồ Chí Minh là kho tư liệu số gồm video, hình ảnh và phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác.

z7207856523522_0e7c906fc4d408ba3d7eb631f45d1830.jpg
Đại biểu quét mã QR để đọc các tư liệu được tích hợp, số hóa

Công trình là bước cụ thể hóa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống.

VĂN CHÂU

