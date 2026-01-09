Sức sống cơ sở

Phường Lái Thiêu có Chủ tịch HĐND, UBND mới

Ông Nguyễn Văn Minh giữ chức danh Chủ tịch HĐND và ông Nguyễn Hữu Châu giữ chức danh Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Ngày 9/1, tại Kỳ họp thứ 4 HĐND phường Lái Thiêu Khóa I đã công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND TPHCM về việc chỉ định ông Nguyễn Văn Minh - Bí thư Đảng uỷ phường Lái Thiêu giữ chức danh Chủ tịch HĐND phường Lái Thiêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu bổ sung ông Nguyễn Hữu Châu - Phó Bí thư Đảng uỷ phường Lái Thiêu giữ chức danh Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trao khánh tri ân các đồng chí nguyên là lãnh đạo HĐND TP.Thuận An (cũ), HĐND phường Lái Thiêu và phường Bình Nhâm nhiệm kỳ 2021-2026

Các đại biểu HĐND phường cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND phường, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hoàng Khánh, nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường do chuyển công tác và bầu bổ sung ông Phạm Minh Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường chức danh Ủy viên UBND phường Lái Thiêu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dịp này, lãnh đạo phường Lái Thiêu cũng trao “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM” cho 32 cá nhân. UBND phường cũng đã trao khen thưởng cho 11 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026.

