Phường Chơn Thành (Đồng Nai) phát huy không gian phát triển mới

Tham dự có 152 đảng viên đại diện cho 1.056 đảng viên thuộc 45 tổ chức cơ sở đảng.

Phường Chơn Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường Hưng Long, Minh Thành, Thành Tâm với diện tích tự nhiên 124,41km2, dân số 43.789 người. Phường Chơn Thành có vị trí chiến lược quan trọng với các trục giao thông huyết mạch như: Quốc lộ 13, đường Hồ Chí Minh; các tuyến cao tốc Chơn Thành – Đức Hoà, Chơn Thành- Gia Nghĩa và Chơn Thành- TPHCM. Phường Chơn Thành giáp ranh với TPHCM và nhiều khu công nghiệp như: Chơn Thành I, II; Khu liên hợp công nghiệp và dân cư Becamex.

Đại hội đã thống nhất chương trình làm việc, nội dung, quy chế của đại hội, bầu đoàn chủ tịch, thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu. Sau đó, các đại biểu chia tổ để thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025- 2030, Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ phường trình Đại hội.

Đại hội dành nhiều thời gian thảo luận những giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế tăng trưởng 2 con số; phát triển đảng viên trong khu dân cư, trong doanh nghiệp tư nhân; công tác xây dựng tổ chức đảng vững mạnh. Bên cạnh đó, tập trung phân tích thuận lợi và khó khăn mới phát sinh từ việc sắp xếp lại địa giới hành chính; tình hình ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ hệ thống chính trị sau sáp nhập; tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và cơ hội phát triển mới từ việc mở rộng quy mô hành chính – kinh tế, triển khai thực hiện các công trình trọng điểm. Đồng thời góp ý xây dựng mục tiêu chung, các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ ưu tiên, chương trình đột phá và các giải pháp thực hiện; định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với tình hình mới; phát triển các lĩnh vực trọng điểm.

Phát biểu tại phiên trù bị, đồng chí Nguyễn Minh Bình, Bí thư Đảng ủy phường Chơn Thành cho biết, Đại hội Đảng bộ phường Chơn Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 khẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phường Chơn Thành luôn đoàn kết, đồng lòng, thống nhất ý chí, chủ động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy những lợi thế của không gian phát triển mới. Đồng thời khắc phục những khó khăn, trở ngại, phấn đấu xây dựng phường Chơn Thành phát triển theo hướng năng động, sinh thái, thông minh.

Về nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới, phường Chơn Thành phấn đấu nằm trong nhóm 20 địa phương giải quyết thủ tục hành chính tốt nhất trên Cổng dịch vụ công quốc gia; nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện, đặc biệt là sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để quản trị địa phương. Bên cạnh đó, phường chú trọng lập, phê duyệt đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất và các loại quy hoạch khác, tổ chức cắm mốc địa chính các tuyến đường, hành lang bảo vệ sông, suối, đất công theo quy hoạch và công bố mô hình quy hoạch, mốc lộ giới toàn phường Chơn Thành. Đặc biệt phấn đấu hoàn thành sớm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho 2 dự án đường cao tốc Chơn Thành – Gia Nghĩa và Chơn Thành – TPHCM.

Sáng 11-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Chơn Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ chính thức khai mạc.

