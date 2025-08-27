Phường Dĩ An đưa hoạt động của hệ thống chính trị lên môi trường số

Sáng 27-8, Đảng uỷ phường Dĩ An triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, ngày 22-12-2024 của Bộ chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn.

Theo đó, Đảng ủy phường Dĩ An đề ra các nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo để vận hành hệ thống chính trị hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Dĩ An triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

Cụ thể, phường phấn đấu bố trí cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về KH-CN đạt ít nhất 25%; 100% cán bộ, công chức được đào tạo kiến thức cơ bản về KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đặc biệt, phường cũng sẽ phát động phong trào phát minh, cải tiến kỹ thuật, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác, hiệu suất công việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Phường Dĩ An cũng đề ra mục tiêu khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên số, dữ liệu số, đưa hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống chính trị phường lên môi trường số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; tạo thuận tiện, minh bạch, an toàn cho người dân và doanh nghiệp…

Dịp này, Đảng uỷ phường Dĩ An đã thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phường, gồm 1 Trưởng ban, 3 Phó Trưởng ban và 14 thành viên.

XUÂN TRUNG