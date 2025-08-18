Phát triển đô thị Dĩ An văn minh, hiện đại

Sáng 18-8, Đảng bộ phường Dĩ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An Võ Văn Hồng, trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường xác định 32 chỉ tiêu nhiệm vụ, 3 chương trình đột phá: Chương trình hành động về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương giai đoạn 2025 – 2030; Cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị phường Dĩ An đến năm 2030; Xây dựng chính quyền số và công dân số giai đoạn 2025 - 2030, hướng tới xây dựng đô thị phường văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được biểu dương những nỗ lực, kết quả nổi bật của phường Dĩ An trong nhiệm kỳ qua, nhất là trong thời gian đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống chính trị phường đã nỗ lực xử lý đạt tỷ lệ 100% hồ sơ đúng hẹn.

Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Đồng chí cho rằng, tỉnh Bình Dương trước đây là tỉnh phát triển công nghiệp và là một trong những địa phương đi đầu trong thu hút FDI, mà nguyên nhân đạt được chính là sự phục vụ, tinh thần cải cách của chính quyền địa phương, trong đó phường Dĩ An đã làm tốt công tác cải cách hành chính, chỉnh trang đô thị, mời gọi đầu tư.

Đồng chí đánh giá, các kết quả phường đạt được càng có ý nghĩa hơn khi Dĩ An là phường đông dân nhất TPHCM, áp lực về chăm lo đời sống người dân và đảm bảo an ninh trật tự rất lớn, dư địa phát triển không nhiều.

Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, Đảng ủy phường Dĩ An cần chú trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; nêu gương cán bộ, đảng viên; xây dựng chính quyền liêm chính, hiệu lực, hiệu quả. Mục tiêu là xây dựng phường Dĩ An cùng 167 phường, xã, đặc khu trên địa bàn trở thành những “tế bào” khỏe mạnh, góp phần tạo nên một “cơ thể” TPHCM phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí kỳ vọng, mỗi cán bộ, đảng viên phường Dĩ An phải “xanh về trí tuệ, đỏ về trái tim”, rèn luyện tâm, trí, đức và nghiệp vụ tinh thông; toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Phường cần nâng cao hiệu quả quản trị theo mô hình chính quyền hai cấp, hướng tới nền hành chính hiện đại, phi địa giới, chuyển mạnh từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ, để dân tin, dân ủng hộ.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Bên cạnh đó, phường cần phát triển kinh tế gắn với quy hoạch bền vững, xây dựng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Trong đó, chú trọng dành quỹ đất TOD dọc tuyến đường sắt Suối Tiên – thành phố mới Bình Dương và tuyến vận tải hàng hóa Cái Mép – Bàu Bàng; phối hợp với các cơ quan chuyên môn chăm lo sức khỏe nhân dân, phấn đấu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ; tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, môi trường trong lành để người dân sống hạnh phúc hơn.

Trong khuôn khổ đại hội, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

XUÂN TRUNG