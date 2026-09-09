Phường Đông Hòa: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phục vụ dự án kéo dài metro Bến Thành – Suối Tiên

Sáng 9-9, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phường Đông Hòa, TPHCM tổ chức họp dân triển khai kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dọc Xa lộ Hà Nội để tạo quỹ đất xây dựng dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.

Phường Đông Hòa khẩn trương triển khai các bước thu hồi đất thực hiện dự án kéo dài Metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: LÊ XUÂN

Theo kế hoạch, dự án được triển khai qua 16 bước, dự kiến kéo dài đến quý I-2027, gồm thông báo thu hồi đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; xác định giá đất; lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổ chức chi trả và tiếp nhận mặt bằng.

Dự án dự kiến thu hồi khoảng 95.889m² đất, phục vụ xây dựng tuyến metro kéo dài, tăng cường kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Tại buổi họp, người dân trao đổi về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiến độ thực hiện. Các ý kiến được Hội đồng ghi nhận, giải đáp theo quy định; người dân cơ bản đồng thuận với kế hoạch triển khai.

Ông Nguyễn Văn Yêm, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hòa, giải đáp các thắc mắc của người dân. Ảnh: LÊ XUÂN

Ông Nguyễn Văn Yêm, Phó Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phường Đông Hòa, cho biết phường phấn đấu hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường chậm nhất ngày 30-11-2026, bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời cho người dân.

XUÂN TRUNG