Sức sống cơ sở

Phường Đông Hòa tăng tốc quy hoạch, đầu tư xây dựng

SGGPO

Ngày 26-3, UBND phường Đông Hòa (TPHCM) tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2-2026.

Trong quý 1, kinh tế địa phương duy trì đà phát triển ổn định, cơ cấu chuyển dịch theo hướng thương mại – dịch vụ giữ vai trò chủ lực. Toàn phường hiện có hơn 5.000 hộ kinh doanh, gần 2.900 doanh nghiệp, cùng 5 hợp tác xã và 11 tổ hợp tác hoạt động trên nhiều lĩnh vực, góp phần tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng. Công tác thu - chi ngân sách được đảm bảo đúng dự toán và nghị quyết HĐND.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Đáng chú ý, lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng được đẩy mạnh. Phường đang lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2.000; triển khai 12 công trình chuyển tiếp đạt 85% khối lượng; đồng thời tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng 13 dự án, thi công 34 công trình và chuẩn bị đầu tư 17 công trình mới.

Công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng và vệ sinh môi trường tiếp tục được siết chặt. Trong quý 1, lực lượng chức năng đã xử lý 3 trường hợp vi phạm xây dựng và 90 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Ông Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa phát biểu kết luận cuộc họp

Theo UBND phường Đông Hòa, kết quả đạt được trong quý 1 là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục tăng tốc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong quý 2 và cả năm 2026.

ĐÌNH DƯ

Từ khóa

UBND phường Đông Hòa TPHCM kinh tế - xã hội đánh giá quý I nhiệm vụ trọng tâm quý II kinh tế địa phương đầu tư xây dựng lĩnh vực quy hoạch

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn