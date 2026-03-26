Phường Đông Hòa tăng tốc quy hoạch, đầu tư xây dựng

Trong quý 1, kinh tế địa phương duy trì đà phát triển ổn định, cơ cấu chuyển dịch theo hướng thương mại – dịch vụ giữ vai trò chủ lực. Toàn phường hiện có hơn 5.000 hộ kinh doanh, gần 2.900 doanh nghiệp, cùng 5 hợp tác xã và 11 tổ hợp tác hoạt động trên nhiều lĩnh vực, góp phần tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng. Công tác thu - chi ngân sách được đảm bảo đúng dự toán và nghị quyết HĐND.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Đáng chú ý, lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng được đẩy mạnh. Phường đang lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2.000; triển khai 12 công trình chuyển tiếp đạt 85% khối lượng; đồng thời tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng 13 dự án, thi công 34 công trình và chuẩn bị đầu tư 17 công trình mới.

Công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng và vệ sinh môi trường tiếp tục được siết chặt. Trong quý 1, lực lượng chức năng đã xử lý 3 trường hợp vi phạm xây dựng và 90 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Ông Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa phát biểu kết luận cuộc họp

Theo UBND phường Đông Hòa, kết quả đạt được trong quý 1 là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục tăng tốc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong quý 2 và cả năm 2026.

ĐÌNH DƯ