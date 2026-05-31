Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân

Từ đầu năm 2026, không gian sinh hoạt văn hóa, tổ chức biểu diễn nghệ thuật ở các phường, xã, nhộn nhịp hơn so với trước đây.

Không gian sinh hoạt văn hóa nghệ thuật ở các phường, xã ngày càng nhộn nhịp. Ảnh minh họa

Có thể chia các chương trình thành 2 hình thức tổ chức. Những chương trình có quy mô lớn, tính chuyên môn cao do Sở VH-TT TPHCM chủ trì, các đơn vị nghệ thuật công lập lớn của thành phố thực hiện.

Những chương trình này đa dạng về nội dung, có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ các đơn vị: Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Nhà hát Kịch TPHCM, Trung tâm Nghệ thuật thành phố, Trung tâm Văn hóa và Triển lãm thành phố, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang…

Thứ hai là các địa phương chủ động phối hợp với ban ngành, đoàn thể, xây dựng kế hoạch, mời các nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật… đến biểu diễn, giao lưu phục vụ người dân. Điểm đặc trưng của hình thức này là gắn với đặc thù của mỗi địa phương, có nơi người dân chuộng âm nhạc truyền thống, nơi lại thích ca cổ, cải lương, có nơi nhiều công nhân đến từ các địa phương, mong muốn thưởng thức nghệ thuật các vùng miền…

Do chủ động về khâu tổ chức, các phường, xã còn có thể gắn chương trình biểu diễn với các hoạt động văn hóa địa phương như ngày hội văn hóa, thi tìm hiểu lịch sử truyền thống, chuyên đề tuyên truyền và quảng bá địa chỉ đỏ… tạo nên các sân chơi văn hóa nghệ thuật đa dạng, phong phú, đáp ứng trực tiếp nhu cầu của người dân.

Ở một đô thị năng động như TPHCM, nhu cầu về các sân chơi văn hóa nghệ thuật lành mạnh là vô cùng cấp thiết, việc tổ chức các liên hoan, hội diễn, hội thi đã phần nào giúp người dân có dịp tham gia và giải tỏa phần nào áp lực cuộc sống, nâng cao đời sống tinh thần, thắt chặt hơn tình đoàn kết cộng đồng.

Cũng thông qua việc quảng bá các địa chỉ đỏ, tuyên truyền về truyền thống lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của ông cha, nhiều địa phương đã góp phần giúp người dân, thế hệ trẻ, có thêm cơ hội bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, hiểu và trân trọng các giá trị lịch sử, từ đây xây dựng “hệ miễn dịch” về tư tưởng văn hóa, tinh thần vững chắc trước các nguồn văn hóa độc hại.

Đây chính là nền tảng để xây dựng con người thời đại mới, luôn nỗ lực học tập, cống hiến, chung sức xây dựng TPHCM và đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

THÚY BÌNH