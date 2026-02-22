Khách quốc tế đến Côn Đảo tăng mạnh trong dịp Tết Bính Ngọ

Từ mùng 1 đến mùng 6 Tết Bính Ngọ, Côn Đảo đón 10.111 lượt khách, trong đó có hơn 1.200 lượt khách quốc tế.

Cụ thể, trong 6 ngày tết, Côn Đảo đón 10.111 lượt khách (đạt 140,61% so với cùng kỳ), trong đó có 1.212 lượt khách quốc tế (đạt 297,79% so với cùng kỳ). Tổng doanh thu du lịch trong 6 ngày tết là gần 54 tỷ đồng (đạt 167,85% so với cùng kỳ).

Khách quốc tế du xuân tại Côn Đảo. Ảnh: TTVH-TT-TT CÔN ĐẢO

Trong dịp Tết Nguyên đán, mỗi ngày Côn Đảo có 8-17 chuyến bay từ Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ và 3 chuyến tàu cao tốc từ cảng Trần Đề (Cần Thơ) đến Côn Đảo.

Cùng với bề dày lịch sử, các di sản văn hóa phong phú, nhiều tour - tuyến hấp dẫn, Côn Đảo còn có nhiều cách phát triển du lịch đặc biệt.

Thời gian qua, công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích tại Côn Đảo được chính quyền địa phương triển khai đồng bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và tổ chức tham quan.

Khách du lịch đến Côn Đảo bằng tàu biển. Ảnh: TTVH-TT-TT CÔN ĐẢO

Việc xây dựng bản đồ du lịch số 360° du lịch Côn Đảo, hệ thống thuyết minh tự động, mã QR đa ngôn ngữ, cùng định hướng triển khai tour đêm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Đảo đã góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Ngoài ra, Côn Đảo còn đặc biệt quan tâm đến bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái, thể hiện rõ cam kết phát triển du lịch bền vững, du lịch có trách nhiệm của địa phương.

QUANG VŨ