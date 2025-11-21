Phường Linh Xuân ra mắt website cung cấp thông tin chính thống đến người dân

Sức sống cơ sở

Ngày 21-11, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Linh Xuân (TPHCM) khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công, ra mắt “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh” thuộc Trung tâm và ra mắt website thuộc UBND phường.

21-11. 3.jpg
Phường Linh Xuân khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Linh Xuân được khởi công từ giữa tháng 9-2025, trên cơ sở cải tạo, sửa chữa khối nhà làm việc hiện hữu. Trung tâm được bố trí các quầy tiếp nhận hồ sơ, quầy hướng dẫn, quầy phục vụ người yếu thế… để người dân dễ tiếp cận, tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt.

Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường cũng đã xây dựng “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh” ngay tại Trung tâm. Không gian được trang bị máy tra cứu về sự nghiệp và hình ảnh của Bác qua các thời kỳ; bố trí sách, ảnh về Bác; bục và tượng Bác được đặt tại vị trí trang nghiêm trong Trung tâm, phục vụ cán bộ, công chức và người dân nghiên cứu, tìm hiểu các tư liệu về Bác.

21-11. 2.jpg
Lãnh đạo phường Linh Xuân thực hiện nghi thức ra mắt website của UBND phường

Cũng tại chương trình, phường Linh Xuân ra mắt website của UBND phường, với tên miền phuonglinhxuan.gov.vn. Đây là kênh thông tin tập trung của phường, thường xuyên, liên tục cung cấp, cập nhật các thông tin chính thống, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu các thông tin của người dân.

21-11. 5.jpg
Ra mắt Tổ ứng cứu Công nghệ và nghiệp vụ
21-11. 6.jpg
UBND phường Linh Xuân trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở lần đầu tiên cho 5 người dân trên địa bàn

Dịp này, UBND phường Linh Xuân trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở lần đầu tiên cho người dân trên địa bàn; thành lập và ra mắt Tổ ứng cứu Công nghệ và nghiệp vụ gồm 18 thành viên. Tổ có nhiệm vụ hỗ trợ, giải quyết thủ tục hành chính tại phường và các Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn phường.

PHƯƠNG UYÊN

