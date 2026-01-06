- Sao lại không. 50 năm đấy! Bọn mình còn mấy lần 50 năm?
- Nhưng vợ tôi bảo: đi đâu thì đi, về nhà ăn... Không lẽ...
- Thì ra... sợ vợ!
- Không sợ vợ, nhưng sợ... ăn!
- Ôi ông ơi! Nhà hàng 5 sao. Vệ sinh lắm.
- Biết là vệ sinh, nhưng thực phẩm...
- Vậy thực phẩm vợ ông mua ở đâu? Giá ngâm chất cấm, rau muống phun nhớt, thịt heo nuôi thuốc tăng trưởng... bữa ăn nào chẳng hóa chất!
- Ừ nhỉ. Nhưng bây giờ ăn gì... không hóa chất?
- Hôm nọ tôi cũng chất vấn bà xã về nguồn gốc thực phẩm cho bữa ăn. Bả gắt ngậu xị lên và phán một câu xanh rờn: Không hóa chất à? Bây giờ chỉ có ăn năn là... không hóa chất thôi.