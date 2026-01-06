Cứu buồng trứng cho thiếu nữ 17 tuổi

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) vừa phẫu thuật cắt thành công 2 khối u buồng trứng lớn chứa tóc, răng, da và khoảng 2 lít dịch.

Ngày 6-1, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết vừa phẫu thuật thành công và bảo tồn buồng trứng cho bệnh nhân 17 tuổi (ngụ tại xã Đông Thạnh, TPHCM).

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân H.T.N. đau bụng dữ dội, chưa ghi nhận tiền sử bệnh lý phụ khoa. Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ ghi nhận vùng hạ vị có khối căng kích thước khoảng 17×18 cm, di động và đau khi chạm vào.

Ca phẫu thuật cứu buồng trứng thiếu nữ 17 tuổi

Kết quả MRI cho thấy tử cung không bất thường nhưng hai buồng trứng có 2 khối u bì bị xoắn - một biến chứng cấp cứu nguy hiểm. Khối u buồng trứng phải có kích thước khoảng 13×15 cm, khối bên trái 8×10 cm.

Ê-kíp phẫu thuật đã bóc trọn hai khối u kích thước lớn, bên trong chứa răng, tóc, xương và da với lượng dịch khoảng 2 lít. Nhờ can thiệp kịp thời, buồng trứng của thiếu nữ được bảo tồn hoàn toàn.

Theo BS Cao Thị Thơm, Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, u buồng trứng xoắn không được phẫu thuật kịp thời sẽ gây tắc mạch máu nuôi buồng trứng, dẫn đến thiếu máu và hoại tử. Khi đó, không thể bảo tồn và buộc phải cắt bỏ. Trong trường hợp xoắn cả hai bên, người bệnh có nguy cơ mất khả năng sinh sản tự nhiên, rối loạn nội tiết sớm, mãn kinh sớm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất và tâm lý, nhất là ở tuổi vị thành niên.

Hai khối u bì buồng trứng kích thước lớn chứa tóc, da, răng

Bên cạnh đó, buồng trứng hoại tử có thể vỡ gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng đau bụng dữ dội, kéo dài, kèm theo nôn ói, sốt cao.

BS khuyến cáo, phụ nữ, kể cả trẻ vị thành niên, cần thăm khám sớm khi có các triệu chứng bất thường trên. Khám phụ khoa định kỳ mỗi 6–12 tháng là biện pháp quan trọng giúp phát hiện sớm các bệnh lý buồng trứng.

GIAO LINH