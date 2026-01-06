Sức sống cơ sở

Thủ tướng vừa ra chỉ thị yêu cầu thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành.

Đúng quá!

Nhưng nhiều người vẫn lo rằng nếu không chu đáo với cấp trên thì năm mới không hanh thông. Đi lại nhiêu khê đã đành, lại còn khoản quả cấp sao cho tương xứng mới mệt mỏi. Mệt nữa là quả cấp này phải hạch toán vô đâu?

- Chỉ thị nghiêm vậy mà cố tình làm sai thì ráng mà lãnh… phê bình, kiểm điểm.

- Còn việc không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc tết cấp ủy, chính quyền thì sao? Dịp cuối năm có các đoàn ở trển về thăm địa phương, về cơ sở cũng hay mà.

- Rằng hay thì thật là hay. Nhưng ở trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Có không ít đoàn xuống thĂm chẳng có nội dung gì nhưng cứ phải tiệc tùng, quà cáp, phong bao lỉnh kỉnh.

- Chính vì vậy trên dưới phải chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng.

- Hy vọng năm con ngựa này mọi việc sẽ khác. Hổng lẽ bước vào kỷ nguyên mới mà còn bị vướng ba cái này

