Văn hóa - Giải trí

Phương Mỹ Chi xuất hiện trong danh sách những gương mặt kiến tạo và truyền cảm tại châu Á

SGGPO

Ngày 7-11, Tatler Asia công bố danh sách Tatler Most Influential 2025, vinh danh những cá nhân kiệt xuất góp phần kiến tạo và truyền cảm hứng tại châu Á. Trong đó, Việt Nam có 72 nghệ sĩ được vinh danh và Phương Mỹ Chi là nghệ sĩ trẻ nhất trong số này.

Ảnh chụp Màn hình 2025-11-07 lúc 16.53.37.png
Phương Mỹ Chi vào danh sách những gương mặt truyền cảm tại châu Á

Tatler Most Influential là danh sách thường niên của Tatler Asia, nhằm tôn vinh những nhân vật có sức ảnh hưởng nổi bật trong nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, giải trí, kinh doanh, công nghệ, thời trang, hoạt động xã hội…

Các gương mặt được lựa chọn không chỉ bởi thành tựu chuyên môn, mà còn có khả năng truyền cảm hứng và tạo tác động tích cực ở châu Á. Danh sách năm 2025 bao gồm 700 cá nhân nổi bật trên 7 quốc gia (Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam).

Tại Việt Nam, Tatler vinh danh 72 gương mặt, trong đó có các nghệ sĩ: Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Trần Thu Hà, đạo diễn Victor Vũ, đạo diễn Đặng Thái Huyền, Phương Mỹ Chi…

Trên trang Tatler cho biết: “Những cá nhân trong danh sách Tatler Most Influential không chỉ đơn thuần là người dẫn đầu các ngành công nghiệp, mà còn đang kiến tạo và định nghĩa lại thành công cũng như tầm ảnh hưởng cho cả một thế hệ mai sau. Để hoàn thành danh sách này, quá trình biên tập đã kéo dài nhiều tháng. Mỗi cá nhân được đánh giá thông qua một quy trình nghiêm ngặt, tập trung vào 3 tiêu chí chính: những đóng góp có thể định lượng, thâm niên sự nghiệp, sức ảnh hưởng và tác động bền vững tạo ra trong lĩnh vực chuyên môn”.

Ảnh chụp Màn hình 2025-11-07 lúc 16.04.07.png
Phương Mỹ Chi nhận danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2024
Ảnh chụp Màn hình 2025-11-07 lúc 16.04.27.png
Phương Mỹ Chi đoạt quán quân "Em xinh say hi"
Ảnh chụp Màn hình 2025-11-07 lúc 16.04.42.png
Phương Mỹ Chi vào Top 3 “Sing! Asia 2025"

Ở tuổi 22, Phương Mỹ Chi đã định hình được màu sắc riêng, cân bằng giữa giá trị truyền thống và tinh thần đương đại. Cuối năm 2024 và đầu năm 2025, Phương Mỹ Chi liên tiếp được vinh danh với loạt danh hiệu uy tín: Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần VIII, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2024, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2024, Top 3 “Sing! Asia 2025", Quán quân “Em xinh say hi” mùa đầu tiên…

TIỂU TÂN

