Trong đêm chung kết công bố và trao giải Em xinh “say hi”, không bất ngờ khi ngôi vị quán quân gọi tên Phương Mỹ Chi. Cô cũng là một trong 5 mảnh ghép được xướng tên trong đội hình Em xinh “best 5” – nhóm nhạc toàn năng.

Theo thông báo từ ban tổ chức, Phương Mỹ Chi nhận được 779.290 lượt bình chọn từ khán giả để trở thành quán quân của chương trình.

Phương Mỹ Chi là quán quân Em xinh "say hi" 2025

Phương Mỹ Chi chia sẻ niềm hạnh phúc trọn vẹn sau 12 năm hoạt động nghệ thuật, khi nhận được sự yêu thương to lớn từ khán giả. Phương Mỹ Chi gọi chiến thắng này là một “ngày không tưởng”.

Lyhan nhận ngôi á quân

Á quân chương trình thuộc về Lyhan với 626.303 lượt bình chọn. Trong khi đó, giải Nhóm nhạc toàn năng – Em xinh “best 5” được trao cho 5 cái tên: Bích Phương, Phương Mỹ Chi, LyHan, Orange và Lamoon.

Ngoài các giải thưởng chính, nhà sản xuất còn trao 6 giải thưởng đặc biệt khác.

Giải The Best Hit – ca khúc được xem và nghe nhiều nhất dành cho ca khúc có tổng lượt xem và nghe nhiều nhất trên các nền tảng: VieON, YouTube, Facebook, Tiktok và Music Streaming được trao cho ca khúc: Không đau nữa rồi (52Hz, Châu Bùi, Mỹ Mỹ, Orange và khách mời "Anh Trai" Pháp Kiều) đạt hơn 1 tỷ lượt nghe và xem trên đa nền tảng.

Nhóm nhạc toàn năng nữ - Best 5 của chương trình

Giải The Best Leader - Đội trưởng được yêu thích nhất do 30 em xinh bình chọn được trao cho: Bích Phương – người nhận được 26/30 phiếu bình chọn từ các em xinh.

Giải The Best Music Creative Artist - Em xinh sáng tạo âm nhạc ấn tượng nhất được trao cho 52Hz.

Giải The Best Transformation - Em xinh thay đổi ấn tượng nhất dành cho Phương Ly.

Giải The Best Performer - Em xinh trình diễn ấn tượng nhất được trao cho Ánh Sáng AZA.

Giải The Best Group Performance – Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất dành cho tiết mục AAA của Liên quân 2 (Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi, Châu Bùi, 52Hz, Lâm Bảo Ngọc, Han Sara, Pháo Northside, Juky San, Ánh Sáng AZA, Muộii, MAIQUINN, LyHan, Yeolan, Đào Tử A1J, DANMY).

Một số tiết mục ấn tượng đêm chung kết. Ảnh: BTC

Phát sóng tập đầu tiên ngày 31-5, sau hơn 3 tháng, Em xinh “say hi” đạt tổng lượt xem và nghe trên các nền tảng đã vươn tới con số hơn 22 tỷ, cùng với hàng triệu tương tác và bình luận trên tất cả các nền tảng.

Chương trình cũng có nhiều kỷ lục ấn tượng: 12 tuần liên tục giữ vững vị trí Top 1 chương trình giải trí được thảo luận nhiều nhất Mạng xã hội với hơn 11 triệu lượt thảo luận; hơn 1 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify chỉ sau 5 tuần phát hành; Spotify - Top 1 Artist Vietnam trong nhiều tuần liên tiếp.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, ngày 13-9 tới đây, concert Em xinh “say hi” sẽ diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc City.

