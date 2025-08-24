Văn hóa - Giải trí

Phương Mỹ Chi là quán quân Em xinh “say hi”

SGGPO

Trong đêm chung kết công bố và trao giải Em xinh “say hi”, không bất ngờ khi ngôi vị quán quân gọi tên Phương Mỹ Chi. Cô cũng là một trong 5 mảnh ghép được xướng tên trong đội hình Em xinh “best 5” – nhóm nhạc toàn năng.

Theo thông báo từ ban tổ chức, Phương Mỹ Chi nhận được 779.290 lượt bình chọn từ khán giả để trở thành quán quân của chương trình.

ck em xinh say hi 8.JPG
Phương Mỹ Chi là quán quân Em xinh "say hi" 2025

Phương Mỹ Chi chia sẻ niềm hạnh phúc trọn vẹn sau 12 năm hoạt động nghệ thuật, khi nhận được sự yêu thương to lớn từ khán giả. Phương Mỹ Chi gọi chiến thắng này là một “ngày không tưởng”.

ck em xinh say hi 9.JPG
Lyhan nhận ngôi á quân

Á quân chương trình thuộc về Lyhan với 626.303 lượt bình chọn. Trong khi đó, giải Nhóm nhạc toàn năng – Em xinh “best 5” được trao cho 5 cái tên: Bích Phương, Phương Mỹ Chi, LyHan, Orange và Lamoon.

Ngoài các giải thưởng chính, nhà sản xuất còn trao 6 giải thưởng đặc biệt khác.

Giải The Best Hit – ca khúc được xem và nghe nhiều nhất dành cho ca khúc có tổng lượt xem và nghe nhiều nhất trên các nền tảng: VieON, YouTube, Facebook, Tiktok và Music Streaming được trao cho ca khúc: Không đau nữa rồi (52Hz, Châu Bùi, Mỹ Mỹ, Orange và khách mời "Anh Trai" Pháp Kiều) đạt hơn 1 tỷ lượt nghe và xem trên đa nền tảng.

ck em xinh say hi 7.JPG
Nhóm nhạc toàn năng nữ - Best 5 của chương trình

Giải The Best Leader - Đội trưởng được yêu thích nhất do 30 em xinh bình chọn được trao cho: Bích Phương – người nhận được 26/30 phiếu bình chọn từ các em xinh.

Giải The Best Music Creative Artist - Em xinh sáng tạo âm nhạc ấn tượng nhất được trao cho 52Hz.

Giải The Best Transformation - Em xinh thay đổi ấn tượng nhất dành cho Phương Ly.

Giải The Best Performer - Em xinh trình diễn ấn tượng nhất được trao cho Ánh Sáng AZA.

Giải The Best Group Performance – Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất dành cho tiết mục AAA của Liên quân 2 (Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi, Châu Bùi, 52Hz, Lâm Bảo Ngọc, Han Sara, Pháo Northside, Juky San, Ánh Sáng AZA, Muộii, MAIQUINN, LyHan, Yeolan, Đào Tử A1J, DANMY).

ck em xinh say hi 3.JPG
ck em xinh say hi 2.JPG
Một số tiết mục ấn tượng đêm chung kết. Ảnh: BTC

Phát sóng tập đầu tiên ngày 31-5, sau hơn 3 tháng, Em xinh “say hi” đạt tổng lượt xem và nghe trên các nền tảng đã vươn tới con số hơn 22 tỷ, cùng với hàng triệu tương tác và bình luận trên tất cả các nền tảng.

Chương trình cũng có nhiều kỷ lục ấn tượng: 12 tuần liên tục giữ vững vị trí Top 1 chương trình giải trí được thảo luận nhiều nhất Mạng xã hội với hơn 11 triệu lượt thảo luận; hơn 1 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify chỉ sau 5 tuần phát hành; Spotify - Top 1 Artist Vietnam trong nhiều tuần liên tiếp.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, ngày 13-9 tới đây, concert Em xinh “say hi” sẽ diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc City.

Tin liên quan
HẢI DUY

Từ khóa

em xinh say hi quán quân phương mỹ chi lyhan bích phương châu bùi phương ly

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn