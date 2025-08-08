Phường ở TPHCM dùng robot đưa đón đại biểu dự đại hội

Phường Tân Hưng (TPHCM) ứng dụng robot vào đưa đón đại biểu, với camera AI nhận diện khuôn mặt và hiển thị sơ đồ ghế ngồi theo thời gian thực.

Sáng 8-8, Đảng ủy phường Tân Hưng (TPHCM) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo.

Robot đưa đại biểu vào vị trí ngồi

Bí thư Đảng ủy phường Tân Hưng Hoàng Minh Tuấn Anh cho biết, phường ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vào phục vụ đại hội. Trong đó, ứng dụng robot vào đưa đón đại biểu, với camera AI nhận diện khuôn mặt, hiển thị sơ đồ ghế ngồi theo thời gian thực. App đại hội cũng cấp các tài liệu như văn kiện đại hội, báo cáo tham luận, hình ảnh, phim tư liệu… liên tục theo từng phiên, giúp đại biểu dễ dàng theo dõi, nghiên cứu...

Đại biểu nghiên cứu tài liệu qua app đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng đánh giá, nhiệm kỳ qua, phường Tân Hưng đã phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển và đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Hưng, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VIỆT DŨNG



Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường Tân Hưng nghiên cứu, hoàn thiện mô hình quản trị phường mới; xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó, đầu tư hạ tầng xanh kết nối dọc sông Sài Gòn và hệ thống giao thông kết nối, giải quyết hiệu quả tình trạng ngập úng.

Trước mắt, thực hiện các đề án chỉnh trang, phát triển đô thị, xóa nhà ven kênh rạch, tạo quỹ đất cho phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư. Làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ đạt được sự đồng thuận cao, tạo lập các quỹ đất phục vụ nhu cầu phát triển nhà ở xã hội gắn với đề án tạo việc làm, tái định cư tại chỗ cho người dân chịu ảnh hưởng, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Hưng ra mắt, gồm 33 đồng chí. Đồng chí Hoàng Minh Tuấn Anh làm bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

