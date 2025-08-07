250 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ phường Tân Hưng

Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận 7 đột phá nhiệm kỳ tới của TPHCM: Thể chế và cơ chế; hạ tầng giao thông và logistics; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao...

Đại hội Đảng bộ phường Tân Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 7-8, Đại hội Đảng bộ phường Tân Hưng (TPHCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trù bị, với 250 đồng chí đại diện cho hơn 3.000 đảng viên Đảng bộ phường tham dự. Đại hội với phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”.

Các đại biểu quyết biểu thông qua chương trình đại hội

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hưng Hoàng Minh Tuấn Anh nhấn mạnh, đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường.

Đồng chí gợi mở các nội dung thảo luận tại phiên trù bị, nhằm đóng góp vào Văn kiện Đại hội I của Đảng bộ TPHCM và Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Trong đó, tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung nêu trong dự thảo các văn kiện, trọng tâm là Báo cáo chính trị và 7 đột phá nhiệm kỳ tới của TPHCM: thể chế và cơ chế; hạ tầng giao thông và logistics; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân tài; phát triển kinh tế tư nhân; mô hình đô thị xanh và phát triển bền vững; phát triển văn hóa - thể thao.

Đại hội không giấy, các đại biểu nghiên cứu tài liệu qua máy tính bảng

Các đại biểu cũng tập trung đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực trọng tâm, đặc biệt là mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá; các giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh phường cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Phường Tân Hưng thành lập trên cơ sở sáp nhập phường: Tân Hưng, Tân Phong, Tân Quy, Tân Kiểng (thuộc quận 7 trước đây), có diện tích tự nhiên 8,54 km2, quy mô dân số 153.674 người. Đảng bộ phường có 112 tổ chức Đảng trực thuộc và 3.053 đảng viên. 250 đại biểu tham dự đại hội Nhiệm kỳ 2020-2025, phường Tân Hưng thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, toàn hệ thống chính trị phường đã kiên cường, dũng cảm vượt qua đại dịch Covid-19; môi trường đầu tư được đảm bảo; hạ tầng đô thị, môi trường sống được cải thiện. Cải cách hành chính, chuyển đổi số được chú trọng. Văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, giáo dục đào tạo được quan tâm đúng mức, đời sống của người dân được nâng lên, phường đạt tiêu chí không còn hộ nghèo sớm 2 năm. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm. 10 nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện đồng bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành vi của cán bộ, đảng viên gắn với việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh về vật thể, phi vật thể. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội dần đi vào chiều sâu...

