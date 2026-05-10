Phường Phước Thắng ra quân vệ sinh kênh thoát nước trước mùa mưa

Ngày 10-5, phường Phước Thắng (TPHCM) ra quân vệ sinh môi trường kênh, mương và hệ thống thoát nước trên địa bàn phường.

Sự kiện thu hút hơn 500 người là cán bộ, nhân viên, người lao động các cơ quan đơn vị trên địa bàn phường, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị quân đội, người dân, CLB Biển Xanh; CLB Hành Trình Xanh...

Từ sáng sớm, lực lượng tham gia lễ ra quân đã chia thành 4 nhóm thực hiện vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy tại các khu vực trọng điểm đang bị ô nhiễm, tắc nghẽn trên các tuyến kênh thoát nước Đồng Sát 1, Đồng Sát 2. Đồng thời tổ chức trồng hoa, kiểng tạo cảnh quan tại các tuyến đường, hẻm vào khu dân cư...

Lực lượng vũ trang tham gia vệ sinh môi trường kênh mương trên địa bàn phường Phước Thắng. Ảnh: QUANG VŨ

Đợt ra quân nhằm xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, đô thị văn minh - hiện đại, tiếp nối các đợt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường được thực hiện từ đầu tháng 4 đến nay.

Nhiều đoạn kênh thoát nước trên địa bàn phường Phước Thắng bị ô nhiễm, tắc nghẽn cần được khơi thông trước khi mùa mưa đến. Ảnh: QUANG VŨ

Bên cạnh đó, thời gian qua, địa phương đã tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân sống ven kênh giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác thải, bảo vệ môi trường.

Phát quang cây dại trên tuyến kênh Đồng Sát 1. Ảnh: QUANG VŨ

Tuy nhiên, do không trực tiếp quản lý các tuyến kênh mương nên địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm. Hiện UBND phường đã có văn bản kiến nghị đơn vị quản lý sớm có kế hoạch nạo vét, cải tạo các tuyến kênh, mương trên địa bàn.

QUANG VŨ