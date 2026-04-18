Hơn 500 người dân phường Phú Nhuận ra quân tổng vệ sinh, thu gom rác thải

Ngày 18-4, hơn 500 cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên, dân quân và người dân tại 31 khu phố phường Phú Nhuận (TPHCM) đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Hoạt động được triển khai với các phần việc cụ thể như quét dọn rác, thu gom vật dụng thải bỏ, trồng và chăm sóc cây xanh, phát tài liệu tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Thu gom rác tại hành lang tuyến đường sắt đi qua địa bàn phường Phú Nhuận

UBND phường Phú Nhuận phối hợp Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn tổ chức cắt tỉa cây xanh, thu gom rác tại hành lang tuyến đường sắt đi qua địa bàn, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

Cùng đó, mô hình “Mang rác lên phường, đừng mang rác ra đường” được triển khai, bố trí điểm tiếp nhận nhiều loại chất thải như rác cồng kềnh, rác điện tử, chất thải nguy hại hộ gia đình và rác tái chế, tạo điều kiện cho người dân xử lý rác đúng quy định, nâng cao hiệu quả phân loại tại nguồn.

Thu gom rác thải sinh hoạt

Kết quả, lực lượng tham gia đã thu gom hơn 2 tấn rác thải sinh hoạt; tiếp nhận, phân loại khoảng 1 tấn rác cồng kềnh, 1,7 tấn rác điện tử, 2kg chất thải nguy hại và 100kg rác tái chế.

ĐÌNH DƯ