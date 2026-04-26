Dọn dẹp sạch sẽ bãi rác trên đường Láng Lớn - Kim Long

Sau khi Báo SGGP phản ánh tình trạng nhếch nhác, ô nhiễm môi trường của bãi rác trên đường Láng Lớn – Kim Long, xã Kim Long (TPHCM) đã nhanh chóng ra quân dọn dẹp, vệ sinh môi trường.

Ngày 26-4, ông Đỗ Chí Khởi, Chủ tịch UBND xã Kim Long (TPHCM) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM về việc xử lý bãi tập kết rác tạm trên đường Láng Lớn – Kim Long mà Báo SGGP phản ánh, xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng, người dân thực hiện thu dọn vệ sinh khu vực này.

Xã Kim Long đã huy động người dân, lực lượng chức năng dọn sạch bãi rác và các khu vực xung quanh

Đến nay, bãi rác đã cơ bản được dọn dẹp sạch sẽ. Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành cắm bảng “cấm đổ rác”, giăng dây rào chắn không cho người dân bỏ rác tại khu vực này.

Bãi rác nhanh chóng được xử lý

Đây là khu tập kết rác tạm thời ở thôn Sông Xoài 2, mỗi tuần sẽ có 3 ngày xe đến lấy rác. Tuy nhiên, do lượng rác phát sinh nhiều khiến bãi rác trở nên nhếch nhác, mất vệ sinh. “Hiện xã đang tìm vị trí tập kết rác phù hợp hơn để người dân khu vực này mang rác đến bỏ, trong thời gian chờ đơn vị thu gom đến vận chuyển về khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên”.

Bãi rác đã được dọn sạch sẽ, giăng dây

Trước đó, Báo SGGP có tin Nhếch nhác bãi rác ven đường đăng vào ngày 20-4, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã khảo sát thực tế và ghi nhận tại tuyến đường Láng Lớn - Kim Long (xã Kim Long, TPHCM) có một điểm tập kết rác thải tự phát, với khối lượng ước khoảng 3 tấn. Chủ yếu là rác sinh hoạt do người dân vứt bỏ trong thời gian dài, gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan khu vực.

QUANG VŨ