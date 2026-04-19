Gần 500 tình nguyện viên tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường

Sau lễ phát động, các đội nhóm tình nguyện viên đi sâu vào những tuyến đường, ngỏ hẻm, công viên trên địa bàn phường An Khánh để gom nhặt rác thải, chất thải.
Hào hứng tham gia chương trình, tình nguyện viên Lê Thị Hoài Thu, sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM, hy vọng những hành động tuy nhỏ bé của mình và các bạn hôm nay sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong việc tuyên truyền bảo vệ môi trường, để cùng nhau xây dựng TPHCM xanh, sạch, đẹp.
Đại diện ban tổ chức cho biết, chương trình nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, thực hiện các chương trình hành động xanh hưởng ứng Ngày Trái đất 22-4 và Ngày Môi trường thế giới 5-6. Hoạt động cũng góp phần lan tỏa lối sống xanh, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.