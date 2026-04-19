Sức sống cơ sở

Gần 500 tình nguyện viên tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường

SGGPO

Ngày 19-4, UBND phường An Khánh, TPHCM phối hợp với Cộng đồng xanh Việt Nam và một số đơn vị tổ chức nhặt rác làm sạch môi trường. Sự kiện thu hút gần 500 tình nguyện viên.

Sau lễ phát động, các đội nhóm tình nguyện viên đi sâu vào những tuyến đường, ngỏ hẻm, công viên trên địa bàn phường An Khánh để gom nhặt rác thải, chất thải.

Sôi nổi hoạt động thu gom rác thải, chất thải trên địa bàn phường An Khánh, TPHCM: Video: MINH HẢI

Hào hứng tham gia chương trình, tình nguyện viên Lê Thị Hoài Thu, sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM, hy vọng những hành động tuy nhỏ bé của mình và các bạn hôm nay sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong việc tuyên truyền bảo vệ môi trường, để cùng nhau xây dựng TPHCM xanh, sạch, đẹp.

Quang cảnh lễ ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: MINH HẢI

Đại diện ban tổ chức cho biết, chương trình nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, thực hiện các chương trình hành động xanh hưởng ứng Ngày Trái đất 22-4 và Ngày Môi trường thế giới 5-6. Hoạt động cũng góp phần lan tỏa lối sống xanh, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.

Tình nguyện viên thu gom rác trên đường An Tư Công Chúa, phường An Khánh, TPHCM. Ảnh: MINH HẢI
MINH HẢI

Từ khóa

phường an khánh TPHCM thu gom rác cộng đồng xanh việt nam

