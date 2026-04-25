Phường Vũng Tàu: Bãi Sau đã sạch sâu biển và sứa, khách nghỉ lễ bắt đầu đổ về

Ngày 25-4, ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ghi nhận tại Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TPHCM), lượng du khách bắt đầu đổ về vui chơi, tắm biển đông đúc. Tình trạng sâu biển và sứa ở khu vực hiện đã giảm rõ rệt.

Thời tiết hôm nay nắng đẹp, nước biển trong và sóng êm, nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ đã có mặt từ sớm để thư giãn và chụp ảnh.

Bãi biển Bãi Sau sạch đẹp, không còn xuất hiện sâu và sứa biển như nhiều ngày trước

Chị Phạm Thị Nhung đến từ Đồng Nai, chia sẻ: “Khi đến nơi thấy bãi biển sạch hơn, khu vực tắm an toàn nên cả nhà yên tâm cho các bé xuống nước”.

Bãi Sau sạch đẹp chào đón du khách

Theo người dân địa phương, hiện tượng sâu biển và sứa thường chỉ xuất hiện theo mùa do tác động của thủy triều, dòng chảy và sẽ giảm dần khi điều kiện môi trường thay đổi.

Bãi biển sạch đẹp, ngăn nắp

Ông Lê Anh Quỳnh, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Vũng Tàu xác nhận tình trạng sâu biển và sứa đã giảm đáng kể trong những ngày qua. Để đảm bảo an toàn cho du khách, địa phương đã tăng cường lực lượng vệ sinh thu gom rác và sinh vật trôi dạt, đồng thời chỉ đạo đội ngũ cứu hộ bãi biển duy trì theo dõi, hướng dẫn khách tắm trong khu vực an toàn.

Tình trạng sâu biển, sứa giảm nhiều đã giúp du khách an tâm hơn khi lựa chọn Vũng Tàu cho kỳ nghỉ cuối tuần và các dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên các hộ kinh doanh dịch vụ cũng được hướng dẫn phương án hỗ trợ kịp thời cho du khách nếu vô tình tiếp xúc với sứa hoặc sâu biển.

NGUYỄN NAM - MẠNH THẮNG