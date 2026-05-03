Sức sống cơ sở

Đô thị - Môi trường

Tặng trụ nước uống sạch phục vụ người dân, du khách tại Côn Đảo

SGGPO

Chiều 3-5, tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM), Trường Đại học Tài chính - Marketing phối hợp với UBND đặc khu Côn Đảo tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng hệ thống trụ nước uống sạch tại vòi, phục vụ miễn phí cho người dân và du khách. 

Công trình gồm 7 trụ nước uống sạch tại vòi do Trường Đại học Tài chính - Marketing tài trợ cho UBND đặc khu Côn Đảo, với tổng kinh phí 300 triệu đồng. Các trụ nước được lắp đặt tại những khu vực công cộng, điểm tham quan đông người, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách dễ dàng tiếp cận nguồn nước uống sạch.

1000090190.jpg
Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng hệ thống trụ nước uống sạch tại vòi

Việc khánh thành và đưa vào sử dụng hệ thống trụ nước uống sạch tại vòi không chỉ mang ý nghĩa về hạ tầng, đây còn là giải pháp cụ thể nhằm giảm thiểu rác thải nhựa, hạn chế sử dụng chai nước dùng một lần, vấn đề đang gây áp lực lớn đối với môi trường biển đảo.

1000090191.jpg
Trụ nước sạch uống tại vòi

Qua đó, góp phần bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, giữ gìn cảnh quan xanh – sạch – đẹp, hướng tới mục tiêu xây dựng đặc khu Côn Đảo trở thành điểm đến xanh, thân thiện, gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.

Tin liên quan
MẠNH THẮNG - MẠNH CƯỜNG

Từ khóa

Côn Đảo Đặc khu Giảm thiểu chất thải nhựa Nước sạch TPHCM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn