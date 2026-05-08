Xã Long Hải cải tạo cảnh quan 2km bờ biển để thúc đẩy phát triển du lịch địa phương

UBND xã Long Hải (TPHCM) thông báo chủ trương cải tạo cảnh quan bờ biển phía sau tuyến đường Thanh Xuân nhằm tạo điểm nhấn thu hút du khách và góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ du lịch tại địa phương.

Đoạn bờ biển dọc theo tuyến đường Thanh Xuân

Ngày 8-5, ông Lê Công Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, chủ trì buổi làm việc với các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên tuyến đường Thanh Xuân để thông tin về kế hoạch chỉnh trang, cải tạo khu vực bờ biển phía sau các cơ sở kinh doanh.

Tuyến đường Thanh Xuân đi qua các ấp Phước Lâm, Phước Bình, Phước Thắng, hiện có 21 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch hoạt động. Phía sau các cơ sở này là đoạn bờ biển dài hơn 2km, được địa phương định hướng đầu tư chỉnh trang đồng bộ để phát triển du lịch cộng đồng.

Ông Lê Công Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, chủ trì buổi làm việc với các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch

Theo UBND xã Long Hải, thời gian tới, địa phương sẽ triển khai dọn dẹp vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, lắp đặt đèn trang trí, xây dựng các điểm check-in công cộng tại khu vực bờ biển. Đồng thời, xã sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí và thể thao bãi biển như thả diều, bóng đá bãi biển, bóng chuyền bãi biển, cắm trại… nhằm tạo sức hút đối với du khách.

Lãnh đạo xã Long Hải cũng khuyến khích các hộ kinh doanh chủ động chỉnh trang cơ sở, đầu tư thêm các mô hình phục vụ khách tham quan, chụp ảnh, check-in để đồng bộ với không gian cảnh quan mới. Theo địa phương, khi hạ tầng và cảnh quan được nâng cấp, nhu cầu chi tiêu cho các dịch vụ ăn uống, lưu trú của du khách cũng sẽ gia tăng.

Tại buổi làm việc, các hộ kinh doanh đều bày tỏ sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương của địa phương. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề xuất cần bổ sung hệ thống chiếu sáng công cộng tại các tuyến đường dẫn vào khu vực bãi biển, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự và chú trọng công tác thu gom, xử lý rác thải để giữ gìn môi trường du lịch sạch đẹp.

THÀNH HUY