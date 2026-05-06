Rong nho dày đặc biển Bãi Sau – Vũng Tàu

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP trong sáng 6-5, khu vực Bãi Sau, từ đường Phan Chu Trinh đến Khu du lịch Paradise (dài khoảng 3km) ngập tràn rong biển.
Ông Phan Xuân Huân, Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu (VESCO), cho biết, từ ngày 5-5 rong biển bắt đầu xuất hiện tại khu vực Bãi Sau và đến sáng 6-5 thì dạt vào rất nhiều.
Trước hiện tượng này, VESCO đã huy động hàng chục công nhân cùng với các phương tiện, máy móc chuyên dụng như xe cào, xe xúc, xe cẩu, xe tải… để thu gom, vận chuyển rong lên bờ đến Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên (xã Châu Pha, TPHCM).
Anh Nguyễn Khánh Hòa, nhân viên VESCO cho biết, đây là loại rong nho, có thân, cành nhỏ, sinh trưởng từ ngoài biển rồi trôi dạt vào bờ, rất dễ lẫn với cát. Vì vậy, thu gom khá vất vả vì rong ngấm nước, bám cát nên rất nặng.
Ông Lê Văn Mai, một ngư dân cho biết, từ đầu tháng 3 rong bắt đầu phát triển trên các vùng biển, các loài cá Tho, cá Bôi thường bám vào để làm nơi trú ngụ và đẻ trứng. Đến tháng 5 thì rong biển bắt đầu rữa và chết. Khi gặp gió nồm sẽ dạt vào bờ.
Rong biển dù trôi dạt vào bờ dày đặc nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến môi trường vì đây là loại thủy sinh lành tính, sinh trưởng và phát triển tự nhiên trong môi trường biển. Khi tấp lên bờ, gặp nắng nóng khoảng 3-5 ngày, rong tự khô, bị vùi lấp và tiêu trong cát biển.
Tuy nhiên, với một địa bàn trọng điểm về du lịch như phường Vũng Tàu và Tam Thắng thì việc để rong tự hủy trên bãi cát phải mất thời gian và mất mỹ quan đô thị. Ước tính mỗi ngày có khoảng 20-50 tấn, do đó hàng ngày Công ty VESCO đều phải huy động công nhân, phương tiện thu gom kịp thời để trả lại bãi biển sạch đẹp cho người dân và du khách tắm biển, vui chơi.
Bên cạnh lượng rong nho được thu gom, nhiều người dân địa phương cũng lấy về phơi khô làm nước uống.