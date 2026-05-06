Rong nho dày đặc biển Bãi Sau – Vũng Tàu

Vài ngày gần đây, rong nho trôi dạt, tấp vào bờ, phủ kín vùng biển Bãi Sau (phường Vũng Tàu và phường Tam Thắng, TPHCM). Cơ quan chức năng phải huy động hàng chục công nhân để thu gom, làm sạch.

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP trong sáng 6-5, khu vực Bãi Sau, từ đường Phan Chu Trinh đến Khu du lịch Paradise (dài khoảng 3km) ngập tràn rong biển.

Ông Phan Xuân Huân, Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu (VESCO), cho biết, từ ngày 5-5 rong biển bắt đầu xuất hiện tại khu vực Bãi Sau và đến sáng 6-5 thì dạt vào rất nhiều.

Rong trôi dạt vào bờ phủ kín khu vực biển Bãi Sau, công nhân phải cào lại từng đống để thu gom. Ảnh: QUANG VŨ

Trước hiện tượng này, VESCO đã huy động hàng chục công nhân cùng với các phương tiện, máy móc chuyên dụng như xe cào, xe xúc, xe cẩu, xe tải… để thu gom, vận chuyển rong lên bờ đến Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên (xã Châu Pha, TPHCM).

Từng đống rong to trên bãi biển. Ảnh: QUANG VŨ

Anh Nguyễn Khánh Hòa, nhân viên VESCO cho biết, đây là loại rong nho, có thân, cành nhỏ, sinh trưởng từ ngoài biển rồi trôi dạt vào bờ, rất dễ lẫn với cát. Vì vậy, thu gom khá vất vả vì rong ngấm nước, bám cát nên rất nặng.

Công nhân VESCO vừa cào, vừa hốt rong trên bãi biển sáng 6-5. Ảnh: QUANG VŨ

Ông Lê Văn Mai, một ngư dân cho biết, từ đầu tháng 3 rong bắt đầu phát triển trên các vùng biển, các loài cá Tho, cá Bôi thường bám vào để làm nơi trú ngụ và đẻ trứng. Đến tháng 5 thì rong biển bắt đầu rữa và chết. Khi gặp gió nồm sẽ dạt vào bờ.

Sức người làm không xuể, Công ty VESCO phải huy động các phương tiện chuyên dụng để thu gom rong. Ảnh: QUANG VŨ

Rong biển dù trôi dạt vào bờ dày đặc nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến môi trường vì đây là loại thủy sinh lành tính, sinh trưởng và phát triển tự nhiên trong môi trường biển. Khi tấp lên bờ, gặp nắng nóng khoảng 3-5 ngày, rong tự khô, bị vùi lấp và tiêu trong cát biển.

Rong được cẩu lên xe tải, sau đó ép bằng xe chuyên dụng và vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định. Ảnh: QUANG VŨ

Mỗi ngày có 20-50 tấn rong được thu gom. Ảnh: QUANG VŨ

Tuy nhiên, với một địa bàn trọng điểm về du lịch như phường Vũng Tàu và Tam Thắng thì việc để rong tự hủy trên bãi cát phải mất thời gian và mất mỹ quan đô thị. Ước tính mỗi ngày có khoảng 20-50 tấn, do đó hàng ngày Công ty VESCO đều phải huy động công nhân, phương tiện thu gom kịp thời để trả lại bãi biển sạch đẹp cho người dân và du khách tắm biển, vui chơi.

Cơ quan chức năng huy động công nhân và phương tiện làm việc cật lực giữa trời nắng nóng để kịp thời thu gom lượng rong biển lớn trôi dạt vào bờ. Ảnh: QUANG VŨ

Bên cạnh lượng rong nho được thu gom, nhiều người dân địa phương cũng lấy về phơi khô làm nước uống.

