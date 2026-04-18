Phường Phước Thắng tháo dỡ 8 công trình xây dựng trái phép

Ngày 18-4, ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng (TPHCM) cho biết, phường vừa tháo dỡ hoàn toàn 8 căn nhà tạm, xây dựng trái phép.

Theo phường Phước Thắng, trong quá trình rà soát, thống kê quỹ đất do Nhà nước quản lý, phường phát hiện tại khu đất rộng 5,3ha thuộc quy hoạch dự án khu biệt thự Mỹ Nam do Công ty CP xây dựng thương mại Mỹ Nam làm chủ đầu tư có 8 công trình trái phép tại khu vực bãi bồi ven biển với diện tích khoảng 800m2. Tất cả công trình đều là chòi tôn tạm bợ, sân phơi, vườn rau.

Qua rà soát quỹ đất công, phường Phước Thắng phát hiện 8 công trình xây dựng trái phép trên diện tích 5,3ha. Ảnh: Q.V

Qua kiểm tra, rà soát, đơn vị xác định, thời điểm diện tích đất này bị người dân chiếm khoảng từ năm 2016 đến năm 2019.

Lực lượng chức năng phường Phước Thắng tháo dỡ công trình vi phạm. Ảnh: NGUYỄN LONG

Trước thực trạng này, ngày 8-4, UBND phường Phước Thắng đã ban hành các thông báo yêu cầu người dân tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm. Tuy nhiên, sau hơn một tuần, các hộ sinh sống trên khu đất vẫn không tự nguyện tháo dỡ nhà ở theo thông báo. Do đó, lực lượng chức năng phường Phước Thắng đã thực hiện tháo dỡ các công trình vi phạm.

Người dân dọn dẹp kiến trúc trên đất và cam kết trả lại đất lấn chiếm cho nhà nước trước ngày 20-4. Ảnh: Q.V

Tính đến ngày 18-4, cả 8 công trình đã được tháo dỡ hoàn toàn, UBND phường Phước Thắng sẽ cắt cử lực lượng thường xuyên giám sát, quản lý và xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi vi phạm.

QUANG VŨ