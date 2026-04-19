Hơn 1.000 tình nguyện viên thu gom rác, bảo vệ môi trường tại Côn Đảo

Ngày 19-4, tại đặc khu Côn Đảo, hơn 1.000 tình nguyện viên đã vượt hàng trăm hải lý đến tham gia chương trình thu gom rác, bảo vệ môi trường biển – hải đảo và lan tỏa thông điệp sống xanh đến người dân, du khách.

Theo đó, hơn 1.000 tình nguyện viên đến từ CLB Biển Xanh, các công ty trên địa bàn khu vực phía Đông TPHCM, Hội Nhiếp ảnh TPHCM..., trong đó có cả nguyên lãnh đạo các địa phương, sở ngành thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) cùng tham gia chương trình.

Tại địa phương, chương trình còn có sự tham gia của lãnh đạo đặc khu Côn Đảo; lực lượng tình nguyện viên đến từ Cộng đồng Xanh Việt Nam tại Côn Đảo; lực lượng Công an cơ động, Ban Chỉ huy Quân sự, Đoàn Thanh niên và các em học sinh đến từ các trường học trên địa bàn.

Ngay sau lễ phát động, hơn 1.000 tình nguyện viên đã tham gia nhặt rác, vệ sinh môi trường khu vực bãi An Hải, gom rác đại dương tại các bãi biển trung tâm Côn Đảo...

Sau gần 3 giờ đồng hồ, hàng chục tấn rác đã được thu gom. Thông qua việc làm ý nghĩa này, các tình nguyện viên muốn lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, bảo vệ biển đảo bằng chính những hành động thiết thực. Đồng thời kêu gọi người dân và du khách khi đến đảo cần hạn chế sử dụng túi nilông và đồ nhựa khó phân hủy; nghiêm túc thực hiện phân loại rác tại nguồn; bỏ rác đúng nơi quy định… để Côn Đảo luôn xanh – sạch – đẹp.

Chương trình thu gom rác, bảo vệ môi trường tại đặc khu Côn Đảo nhằm hưởng ứng chiến dịch Nhặt rác toàn quốc

Được biết, chương trình thu gom rác, bảo vệ môi trường tại đặc khu Côn Đảo nhằm hưởng ứng chiến dịch Nhặt rác toàn quốc. Chiến dịch “Nhặt rác toàn quốc - Earth Day Việt Nam 2026” hưởng ứng ngày Trái đất và ngày môi trường thế giới diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc do Cộng đồng Xanh Việt Nam phát động.

Dự kiến trong ngày 19-4, chiến dịch "Nhặt rác toàn quốc - Earth Day Việt Nam 2026" trên toàn quốc thu hút hơn 100.000 người tham gia, bao gồm thanh niên, học sinh - sinh viên, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cùng thực hiện các hoạt động nhặt rác, làm sạch môi trường, giảm rác thải nhựa và lan tỏa lối sống xanh.

QUANG VŨ