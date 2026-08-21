TPHCM miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027

Ngày 21-8, Sở GD-ĐT TPHCM triển khai kế hoạch thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông từ năm học 2026-2027 trên địa bàn TPHCM.

Phụ huynh mua sách giáo khoa cho năm học 2026-2027

Năm học 2026-2027, đối tượng được miễn phí SGK là tất cả học sinh phổ thông, người học tại các cơ sở giáo dục công lập và tư thục thực hiện các chương trình giáo dục do Bộ GD-ĐT ban hành gồm: chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT và chương trình xóa mù chữ trên địa bàn TPHCM.

Lộ trình triển khai chính sách miễn phí SGK như sau:

+ Năm học 2026-2027: miễn phí SGK theo nhu cầu mượn sách thực tế của phụ huynh học sinh để đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí.

+ Năm học 2027-2028 và 2028-2029: cơ sở giáo dục tiếp tục khảo sát nhu cầu mượn miễn phí SGK, rà soát số lượng SGK hiện có để tái sử dụng, dự báo nhu cầu bổ sung SGK, tiến tới hoàn thành miễn phí SGK cho toàn bộ học sinh.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động tổ chức rà soát, thống kê số lượng học sinh thực tế đang theo học; đồng thời dự báo chính xác quy mô, biến động học sinh cho năm học kế tiếp.

Căn cứ vào số lượng học sinh và số lượng sách hiện có trong thư viện, các đơn vị lập danh mục, số lượng SGK cần trang bị mới hoặc bổ sung, tổng hợp báo cáo về Sở GD-ĐT hoặc UBND phường, xã, đặc khu theo phân cấp quản lý để trình UBND TPHCM trước ngày 30-10 hàng năm.

Riêng đối với cơ sở giáo dục tư thục, căn cứ số lượng học sinh thực tế, nhu cầu sử dụng và mức giá SGK tại thời điểm lập kế hoạch dự toán ngân sách để đề xuất nhu cầu kinh phí mua sắm SGK gửi về Sở GD-ĐT hoặc UBND xã, phường, đặc khu theo phân cấp quản lý.

Đối với cơ sở giáo dục công lập trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, viện nghiên cứu, đại học, trường đại học căn cứ số lượng học sinh và mức giá SGK tại thời điểm lập dự toán để xây dựng dự toán kinh phí báo cáo cơ quan dự toán cấp trên.

Việc triển khai chính sách miễn phí SGK được thực hiện như sau:

- Cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh mượn SGK tại thư viện trường học vào đầu năm học hoặc đầu mỗi học kỳ, bảo đảm hoàn thành công tác bàn giao chậm nhất 15 ngày trước ngày khai giảng.

- Học sinh có nghĩa vụ hoàn trả đầy đủ SGK đã mượn cho thư viện trường học trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc năm học hoặc tại thời điểm học sinh thực hiện thủ tục chuyển trường, thôi học (trừ trường hợp học sinh có nhu cầu tiếp tục sử dụng SGK để ôn tập, kiểm tra lại hoặc hoàn thành chương trình học tập theo quy định).

Trường học ban hành nội quy thư viện; thành lập Hội đồng kiểm kê để phân loại, đánh giá mức độ hao mòn sách hàng năm; thực hiện quy trình thu hồi, bồi hoàn bằng hiện vật hoặc tiền mặt theo đúng quy định; công khai, minh bạch danh mục sách giáo khoa tại đơn vị để học sinh và phụ huynhcùng giám sát

Năm học 2026-2027, Nhà xuất bản Giáo dục tại TPHCM là đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, phụ trách cung ứng SGK cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Nam.

4 hành vi bị nghiêm khi thực hiện chính sách miễn phí SGK: - Thu các khoản phí trái quy định liên quan đến việc sử dụng SGK (phí đặt cọc, phí bảo quản hoặc các khoản phí dịch vụ thư viện khác trái quy định). - Cung ứng SGK không đúng danh mục SGK được phê duyệt; không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật hoặc cung ứng sách in lậu, sách giả. - Lập hồ sơ khống về số lượng học sinh, danh mục sách hư hỏng, mất mát nhằm trục lợi ngân sách nhà nước hoặc thanh lý tài sản công trái quy định. - Thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, lưu trữ, sử dụng dẫn đến thất thoát, lãng phí hoặc hư hỏng tài sản được giao.

THU TÂM