Phường Tân Định (TPHCM): Nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân

Sau hơn 3 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường Tân Định đã đạt nhiều kết quả trong công tác dân vận với nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân.

Lãnh đạo phường Tân Định trao khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo và Thi đua 100 ngày thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 9-10, Đảng ủy phường Tân Định (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2025), 26 năm Ngày Dân vận của cả nước (15-10-1999 – 15-10-2025), tuyên dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2025.

Qua hơn 3 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường Tân Định đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác dân vận. UBND phường chú trọng đối thoại, lắng nghe, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân thông qua chương trình “Cà phê sáng - Tân Định lắng nghe và hành động”, các hội nghị giao ban khu phố…

Phường đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực như: tổ chức thăm hỏi 30 gia đình thương binh, liệt sĩ; trao 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức “bữa cơm đại đoàn kết” và trao 200 phần quà cho hộ dân còn nhiều thiếu thốn.

Đồng thời, khảo sát sửa chữa, cải tạo hệ thống cống thoát nước tại địa chỉ 25/35 Trần Khắc Chân với kinh phí 301 triệu đồng; hỗ trợ cho 100 hộ cận nghèo tổng kinh phí 50 triệu đồng; sửa chữa 1 căn nhà với kinh phí 22 triệu đồng; trao quà cho 20 gia đình chính sách, thương bệnh binh, tổng kinh phí 20 triệu đồng.

Với sự tham gia của hơn 1.500 người, chương trình đi bộ đồng hành gây quỹ “Vì người nghèo” đã quyên góp được hơn 950 triệu đồng và trao tặng nhiều suất học bổng, điện thoại thông minh, thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Định Dương Thị Hồng Gấm, phường tiếp tục đẩy mạnh dân vận chính quyền gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số, phục vụ người dân tốt hơn. Phường cũng phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội; nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, tạo sự đồng thuận, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

NGÔ BÌNH