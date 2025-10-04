Phường Tân Định (TPHCM) lập 20 tổ "3 trong 1" đến từng khu phố

Tại buổi lễ, phường Tân Định hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng “SOS An ninh, trật tự – Công an TPHCM”. Chỉ với một thao tác bấm nút trên điện thoại thông minh, người dân có thể báo tin khẩn cấp về tội phạm, tai nạn, cháy nổ, kèm hình ảnh, video và vị trí GPS.

Phường Tân Định phát động cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm

Thông tin sẽ lập tức được chuyển đến Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TPHCM và Công an phường, xã liên quan để xử lý kịp thời. Sau gần hai tháng thử nghiệm, ứng dụng đã tiếp nhận và giải quyết hàng chục tin báo, nhiều trường hợp được xử lý nhanh chóng, hiệu quả. Ứng dụng còn tích hợp các tiện ích như tra cứu vi phạm giao thông, cảnh báo lừa đảo, xem camera trực tuyến, kết nối nhanh với đường dây nóng 113 – 114 – 115.

Các tổ công tác 3 trong 1 xuất quân làm nhiệm vụ

Theo bà Nguyễn Thị Phương, khu phố 8, phường Tân Định, trước đây người dân muốn phản ánh tình hình an ninh trật tự chủ yếu qua các cuộc họp hoặc gọi điện thoại. Nay có ứng dụng mới, người dân có kênh liên lạc trực tiếp, nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Cùng với ứng dụng số, phường Tân Định ra mắt “Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe – Tuyên truyền – Hỗ trợ người dân”. Phường thành lập 20 tổ tại 20 khu phố, gồm đại diện công an, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, với nhiệm vụ đến từng nhà nắm bắt tâm tư, tuyên truyền chủ trương, pháp luật, đồng thời hỗ trợ an sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo và gia đình chính sách.

Ông Nguyễn Hải Quân, Chủ tịch UBND phường Tân Định cho biết, việc nhân rộng mô hình "SOS An ninh, trật tự và ra mắt mô hình Tổ công tác "3 trong 1" là bước đi cụ thể, sáng tạo, thể hiện quyết tâm của phường trong việc thực hiện mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự.

NGÔ BÌNH