Chiều 25-5, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM tổ chức đoàn thăm, động viên chiến sĩ mới thực hiện nghĩa vụ quân sự và đơn vị huấn luyện năm 2026 tại Lữ đoàn 957, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Lãnh đạo TPHCM thăm, động viên chiến sĩ mới thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đại tá Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Cùng dự có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; Chuẩn Đô đốc, PGS-TS Ngô Thành Công, Giám đốc Học viện Hải quân.

Tại Lữ đoàn 957, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên các chiến sĩ mới đang huấn luyện tại đơn vị; đồng thời trao quà, khích lệ chiến sĩ yên tâm rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM, Đại tá Trần Văn Cư ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các chiến sĩ mới trong thời gian huấn luyện; động viên chiến sĩ tiếp tục học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, nâng cao bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm trong môi trường quân ngũ.

Đại tá Trần Văn Cư cũng đề nghị các đơn vị huấn luyện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để chiến sĩ mới phát huy năng lực, bản lĩnh, ý chí trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự; qua đó tạo nền tảng để chiến sĩ trưởng thành, tiếp tục đóng góp cho quân đội hoặc địa phương sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

Thay mặt Lữ đoàn 957, Đại tá Lê Tiến Thành, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 957, cảm ơn đoàn công tác đã đến thăm, động viên chiến sĩ mới; khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để chiến sĩ yên tâm công tác, nhanh chóng thích nghi với môi trường quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại diện chiến sĩ mới, Binh nhì Nguyễn Đình Phong bày tỏ quyết tâm nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ quân sự, chính trị, kiến thức và sức khỏe; xây dựng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt đẹp, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

