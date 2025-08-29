Phường Tân Sơn Nhất (TPHCM) ra mắt trợ lý ảo thông minh hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính

Theo lãnh đạo phường Tân Sơn Nhất, thông qua việc phân tích nhu cầu và câu hỏi của người dân, Chatbot sẽ trở thành kênh thông tin quan trọng, giúp lãnh đạo phường thấu hiểu hơn những trăn trở của cộng đồng và đưa ra quyết sách phù hợp.

Ngày 29-8, UBND phường Tân Sơn Nhất tổ chức ngày hội chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Dịp này, phường đã ra mắt Chatbot - trợ lý ảo thông minh phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhất Nguyễn Thành Danh, cho biết, Chatbot được xây dựng trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, kết hợp cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được xác thực của phường, đảm bảo cung cấp thông tin một cách chính xác.

Khai trương Chatbot của phường Tân Sơn Nhất

Người dân, doanh nghiệp truy cập địa chỉ: https://chatbot.tansonnhat.gov.vn hoặc quét mã QR, để tra cứu thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công, hay phản ánh các vấn đề phát sinh ngay trên thiết bị thông minh của mình.

Đại biểu tham quan các khu vực trưng bày tại ngày hội

“Điều này không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách và tiết kiệm thời gian, mà còn tăng cường tính minh bạch và công khai trong hoạt động của chính quyền. Thông qua việc phân tích các nhu cầu và câu hỏi của người dân, Chatbot sẽ trở thành một kênh thông tin quan trọng, giúp lãnh đạo phường thấu hiểu hơn những trăn trở của cộng đồng và đưa ra quyết sách phù hợp hơn”, đồng chí Nguyễn Thành Danh chia sẻ.

Cũng trong ngày 29-8, UBND phường Tân Sơn Nhất tổ chức hội nghị tuyên dương 13 tập thể, 27 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Các cá nhân, tập thể được tuyên dương Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thành Danh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 với 4 nội dung trọng tâm, gồm: thi đua phát triển kinh tế ổn định, bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; thi đua xây dựng đời sống văn hóa mới, chăm lo giáo dục, y tế, đẩy mạnh phong trào “người tốt, việc tốt”; thi đua xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc; thi đua đột phá cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền đô thị phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.

CẨM TUYẾT