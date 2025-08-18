Phường Tăng Nhơn Phú được bổ sung 10 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định chỉ định 10 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú, nhiệm kỳ 2025-2030. Đó là các đồng chí: Trần Thúy Hằng, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy phường; Huỳnh Hồng Hoa, Bí thư Chi bộ Khu phố 9; Nguyễn Thị Hợp, Bí thư Chi bộ Khu phố 67; Trần Huy Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường.

Cùng các đồng chí: Nguyễn Dương Minh Hương, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Hoa Lư; Nguyễn Khoa Lý, Bí thư chi bộ, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt; Vũ Thị Nga, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Văn Thành; Võ Văn Sỹ, Phó trưởng Công an phường; Dương Thị Cẩm Tú, Phó trưởng Phòng Văn hoá – Xã hội phường; Phan Hoàng Đấu, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 9.

Dịp này, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú ra mắt biểu trưng phường Tăng Nhơn Phú với chủ đề “Tiếp bước anh hùng - Hướng tới tương lai”.

Biểu trưng sử dụng nghệ thuật chữ tượng hình, từ ba ký tự đầu tiên của “Tăng Nhơn Phú”. Chữ T-N-P được thiết kế cách điệu và kết nối thành một thể thống nhất, tạo nên tín hiệu thị giác, đơn giản, sâu sắc. Gắn kết giữa ba chữ cái, không chỉ tạo nên dấu ấn địa phương, mà còn tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân địa phương.

Phường Tăng Nhơn Phú ra mắt biểu trưng phường

Trong đó, chữ “T” là cách điệu mẹ bế con và chim lạc biểu tượng truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc Việt Nam. Chữ “N” là cách điệu trang sách mở ra tri thức truyền thống lịch sử với tòa cao ốc và biểu tượng Khu công nghiệp, công nghệ cao lồng ghép diện mạo của đô thị thông minh. Chữ “P” là cách điệu hoa sen, tượng trưng cho sự thanh cao cốt cách của người dân Việt lấy chân dung tượng phù điêu làm chủ thể.

Tổng thể của biểu trưng là khắc ghi lịch sử - định hướng phát triển trường tồn. Trong đó, cấu trúc biểu trưng theo bố cục hình tròn, biểu tượng của sự viên mãn, bền vững và vận động liên tục. Phông chữ rõ ràng, thể hiện tính minh bạch, chuyên nghiệp, vững vàng trong xây dựng phát triển địa phương.

Màu sắc đỏ truyền thống, năng động, đặc biệt là màu đỏ của Quốc kỳ Việt Nam. Vì vậy, Biểu trưng sử dụng gam màu đỏ, thể hiện sự nhiệt huyết, nêu cao ý chí và khát vọng phát triển bền vững đồng hành cùng dân tộc.