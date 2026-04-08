Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị phường Phú Lợi tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, chủ động bố trí hợp lý lực lượng không chuyên trách một cách linh hoạt, đúng quy định..., đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chiều 8-4, Đoàn khảo sát số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, do Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Lợi về hoạt động của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng; tình hình đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy phường Phú Lợi

Phường Phú Lợi có diện tích gần 18km², dân số khoảng 125.000 người và hơn 5.450 doanh nghiệp. Hiện phường có 88 người không chuyên trách (66 tại khu phố, 22 tại phường), giữ vai trò quan trọng trong công tác dân vận, nắm tình hình cơ sở, hỗ trợ giảm tải cho bộ máy chính quyền. Tuy nhiên, theo lộ trình đến 31-5-2026 sẽ chấm dứt hoạt động, tạo áp lực lớn khi khối lượng công việc dồn lên đội ngũ chuyên trách.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng phát biểu tại buổi làm việc

Chính vì vậy, lãnh đạo phường Phú Lợi kiến nghị đến đoàn công tác sớm có hướng dẫn, cơ chế chuyển tiếp phù hợp đối với lực lượng không chuyên trách; đồng thời xem xét điều chỉnh biên chế linh hoạt, tương xứng với quy mô dân số khoảng 125.000 người và khoảng 8.500 đảng viên đang quản lý.

Bên cạnh đó, phường đề xuất bổ sung chức danh chuyên trách trong hệ thống MTTQ, hoàn thiện cơ chế hoạt động Công đoàn, bổ sung nguồn cán bộ Đoàn...

Đại diện Thành đoàn TPHCM phát biểu ý kiến tại buổi khảo sát

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị phường Phú Lợi cần xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XIV, đồng thời chủ động rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Trong bối cảnh tiếp tục sắp xếp bộ máy, đội ngũ cán bộ cần nâng cao trình độ, thích ứng với yêu cầu mới.

Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đặc biệt, phường cần quan tâm bố trí hợp lý lực lượng không chuyên trách một cách chủ động, linh hoạt, đúng quy định. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm áp lực công việc. Đồng chí cũng lưu ý MTTQ và các đoàn thể tiếp tục chú trọng phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

TÂM TRANG