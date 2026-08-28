Sức sống cơ sở

Khai mạc hội chợ ẩm thực và mua sắm “Mỹ vị vươn khơi”

SGGPO

Tối 28-8, Hội chợ ẩm thực và mua sắm “Mỹ vị vươn khơi” được khai mạc tại Công viên Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM).

Chương trình nằm trong khuôn khổ Tuần lễ xúc tiến ngành Công nghiệp thực phẩm năm 2026 tại TPHCM do Sở Công thương TPHCM phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến thương mại du lịch Trúc Nghi tổ chức từ ngày 28-8 đến 5-9.

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Du khách nước ngoài tham quan, mua sắm các sản phẩm OCOP tại sự kiện. Ảnh: QUANG VŨ

Được xác định là một trong những hoạt động trọng điểm hướng đến cộng đồng, sự kiện tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng thông qua các hoạt động trải nghiệm, mua sắm, quảng bá sản phẩm và giao thương.

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Khoảng 100 gian hàng thương mại, dịch vụ, ẩm thực tham gia hội chợ. Ảnh: QUANG VŨ

Hội chợ có khoảng 100 gian hàng thương mại, dịch vụ, ẩm thực và workshop. Giới thiệu đa dạng thực phẩm chế biến, nông sản, thủy hải sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, đồ uống, gia vị cùng nhiều sản phẩm tiêu dùng chất lượng.

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Du khách chọn món ăn. Ảnh: QUANG VŨ

Điểm nhấn của “Mỹ vị vươn khơi” là không gian ẩm thực với nhiều món ăn đặc trưng.

Clip Hội chợ ẩm thực và mua sắm “Mỹ vị vươn khơi”

Hội chợ xây dựng chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống như khu check-in “Nghề nông xưa”, workshop làm gốm Bát Tràng, làm bánh tráng, thư pháp Việt, tò he đất sét và nghệ thuật face painting.

Ban tổ chức kỳ vọng thúc đẩy tiêu dùng nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, đồng thời góp phần phát triển kinh tế đêm và quảng bá hình ảnh Vũng Tàu, TPHCM là điểm đến năng động về thương mại, dịch vụ và du lịch.

QUANG VŨ

Từ khóa

hội chợ ẩm thực mua sắm Công viên Bãi Sau Khai mạc Mỹ vị vươn khơi

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