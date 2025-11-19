Phường Vũng Tàu (TPHCM): Cấp định danh cá nhân cho nhân khẩu đặc biệt

Những trường hợp không có hộ khẩu thường trú, không có giấy tờ tùy thân... sẽ được công an xác minh, hoàn thiện hồ sơ để cấp định danh cá nhân.

Sáng 19-11, Công an phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức làm hồ sơ cấp định danh cá nhân cho gần 100 “nhân khẩu đặc biệt” là những trường hợp không có hộ khẩu thường trú, không có giấy tờ tuỳ thân… trên địa bàn phường.

Công an phường Vũng Tàu (TPHCM) làm hồ sơ cấp định danh cho các "nhân khẩu đặc biệt"

Trước đó, Công an phường đã chủ động rà soát, xác minh nhân thân, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và trực tiếp thực hiện các bước thu nhận thông tin cho người dân.

Cán bộ, chiến sĩ đã tạo điều kiện để người dân được cấp định danh cá nhân, giúp người dân dễ dàng hơn trong sinh hoạt, giao dịch và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Hoạt động này góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý cư trú trên địa bàn phường Vũng Tàu.

VĂN ANH